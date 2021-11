BMW: M3 Touring was origineel niet de bedoeling

BMW geeft toe dat de M3 Touring ook voor deze generatie eigenlijk direct afgeschreven werd. Hij komt dus wel, maar de keuze wordt niet reuze.

Een BMW M Touring, dan moet je goed zoeken. Eigenlijk is de enige die niet bij een enkel prototype is gebleven de M5 van de E61-generatie. Het was een soort ongeschreven regel dat er geen Touring-variant komt van de M3 en M5, wat vreemd is als je kijkt naar rivalen Audi en Mercedes. Audi levert hun RS-modellen vrijwel alleen maar als Avant en bij Mercedes kun je uit alle carrosserievormen kiezen. Dus waarom blijft BMW zo verknocht aan de sedan en coupé?

BMW M3 Touring

Dat weten we niet, maar we weten wel dat BMW het nogmaals gaat proberen. Van de nieuwe BMW M3 (G80) komt een Touring in 2022! Goed, dat weten we al sinds vorig jaar, maar er komt inmiddels steeds meer informatie vrij. Waaronder een aantal dingetjes die CEO Markus Flasch heeft onthuld in gesprek met AMS.

“Uitzondering”

Ten eerste dat we blij mogen zijn met de BMW M3 Touring. Het was namelijk standaardprocedure om het idee van een M Touring direct in de prullenbak te gooien. Dit keer niet. Bij het R&D centrum in Garching is men aan de slag gegaan met de M3 Touring en het idee was zo overtuigend dat hij bijna direct goedgekeurd werd voor serieproductie.

Waarom nu ineens wel overtuigd? Omdat het idee simpeler is dan ooit. De gehele structuur van de BMW G20 3 Serie komt nu volledig overeen met die van de G21 3 Serie Touring, dus dat zal ook gelden voor de G80 en G81 M3. Ook vond men het essentieel om te wachten tot de M3 geleverd kon worden met xDrive, wat sinds de G80 kan. Er wordt niet gezegd waarom, wellicht om een directe concurrent te bieden voor de Audi RS4.

Exclusief xDrive

Daar zit wel een andere hint in verstopt. Aangezien er met een BMW M3 Touring gewacht werd op xDrive, is het aannemelijk dat er geen achterwielaangedreven M3 Touring komt. xDrive is je enige optie. Ook werd eerder al bekend dat de M3 Touring er waarschijnlijk alleen als Competition komt, waarmee de optie voor een handgeschakelde versie ook afvalt. Je hebt dus niet erg veel te kiezen.

2022 dus en dan mag de wereld genieten van de eerste BMW M3 Touring die er ooit is geweest. Beter laat dan nooit, toch?