BMW 335xi van Pieter: bulderen met de LEGENDARISCHE N54-motor #MijnAuto

Zo, tijd om gas te geven! Wouter zit deze keer in de BMW 335i E91 van Autoblog-lezer Pieter.

Onder de kap ligt de legendarische N54 twin-turbo zes-in-lijn, en dat betekent maar één ding: pret.

Maar eerst even terug naar de vorige keer. Het is niet de eerste keer dat Pieter deelneemt aan Mijn Auto. Toen reden ze in een Passat R36, ook niet verkeerd, maar ja… voor de echte petrolhead blijft het altijd kriebelen.

Koppel? Meer dan genoeg. Geluid? Heerlijk. Maar is het allemaal rozengeur en maneschijn? Nou, nee. De N54 staat bekend als een beest van een motor, maar ook als een onderhoudsgevoelige diva. Hoge druk brandstofpomp, injectoren, olielekken. Je weet het wel. Toch, als je ‘m goed verzorgt, krijg je er bakken rijplezier voor terug.

