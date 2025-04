Deze auto’s en kleuren zijn onlosmakelijk verbonden

Een kleur die in één adem genoemd wordt met de enige echte auto die hem bekend maakte, daar hebben we een paar voorbeelden van.

Kleine persoonlijke touch om dit artikel mee te beginnen (en om de inspiratie uit te leggen): als je één van de weinige of enige autofanaten in je gezin bent, komt het toch vaak bij jou uit om advies te geven aan degene die het wat minder interessant vinden. Zo hadden mijn ouders naast hun modale crossover een tweede auto nodig en dan wordt ik toch al vrij snel ingeschakeld. Het moest vooral heel simpel blijven en toch een beetje leuk rijden. Er is dan wat mij betreft één hele duidelijke keuze en dat is hem geworden.

Het is een immer populaire VW Up! geworden. Kijk, ik moet de doorslag niet geven, maar ik kan wel een beetje kijken naar wat er leuk is zonder dat het belabberd rijdt of onbetrouwbaar is. De Up! rijdt uit de kunst voor een kleintje, is totaal niet oncomfortabel en de 60 pk sterke turboloze 1.0 is een dapper torretje. We moeten het wel even hebben over de uitvoering. Je hoort vaak bij niet-autofanaten dat de kleur allemaal niet uitmaakt, maar mijn voorkeur voor leuk uitgevoerde auto’s is toch een beetje doorgekomen in het exemplaar dat we hebben gevonden. Hij is namelijk uitgevoerd in Honey Yellow met de optionele lichtmetalen velgen. Dat oogt toch net even wat frivoler en kleurrijker (de eerdergenoemde modale crossover is donkergrijs, bijvoorbeeld). Iedereen happy. De kleur verdeelt meningen, maar dat mag. Het verdeelt sowieso al de mening over of het nou knalgeel of juist een beetje meer limoengroen is. Vergelijk deze foto’s boven en onder maar eens.

Bijzondere kleur

Feit is wel dat Volkswagen deze kleur voor ogen had als dé kleur voor de Up!. Het was de kleur die in het initiële persmateriaal werd gebruikt toen de benjamin van VW van een facelift werd voorzien. Dat gebeurt uiteraard vaker: een autofabrikant maakt bij het kiezen van kleuren meestal een weloverwogen keuze. Soms wordt er zelfs een compleet nieuwe tint gebruikt. Volkswagen bracht meerdere modellen uit in deze gele tint, waaronder de Polo en ID.4. Toch staat de kleur (voor mij dan) het meest symbool voor de Up!.

En dat laatste gebeurt ook vaak bij bijzondere kleuren. Dat een kleur voor een auto zó goed gekozen is, dat deze zowat onlosmakelijk verbonden is met de auto in kwestie. We pakken een paar voorbeelden erbij en het doel is grotendeels om kleuren te vinden die je direct associeert met één specifieke auto waar deze op debuteerde. Wanneer een kleur dus op erg veel verschillende modellen ‘iconisch’ is (denk aan Arden Blue van Opel OPC), rekenen we hem niet mee. Oh ja, en als een kleur de enige optie is (denk aan Imperial Blue van de Ford Focus RS Mk1) laten we hem ook even liggen, want dan is het logisch dat het de beste keuze is. Met dat uit de weg, here goes:

Arancio Atlas

Lamborghini Murciélago LP670-4 SV

Je kan aan veel dingen denken bij de Lamborghini Murciélago SV, de meest extreme versie van de voorloper van de Aventador. Ondergetekende denkt vrij snel terug aan Richard Hammond die voor TopGear door de woestijn van Abu Dhabi crost ermee. Ook al wisselde Lamborghini her en der een beetje tussen oranje en geel, het is toch die oranje tint die iconisch is geworden voor de Murci SV. Deze kleur heet Arancio Atlas (Atlas Orange) en is een prachtig verzadigde metallic oranje. Het past goed bij het uitbundige karakter van de Murciélago SV.

Azzurro California

Ferrari California

Bij Ferrari is een voorbeeld van een kleur die bij veel modellen als iconisch voelt natuurlijk Rosso Corsa. Er zijn een paar kleuren die toch beter bij één model passen en eentje is wel erg overduidelijk. Dat is natuurlijk Azzurro California, een kleur die logischerwijs debuteerde op de Ferrari California. Deze azuurblauwe tint moest de roadster een mooie Mediterraanse sfeer meegeven, dan moet je overigens wel de bekleding ook in het beige mee bestellen. Dan blijkt ook dat de California steeds beter begint te verjaren.

Bayside Blue

Nissan Skyline GT-R (R34)

Bij de Nissan Skyline GT-R heb je bijzondere kleuren in overvloed. Wat te denken van Millennium Jade, Silica Brass of de kleuren die een hele speciale editie creëerden: Midnight Purple II en III. Toch is er één kleur die altijd in één adem genoemd wordt met de ‘R34’ Skyline GT-R: Bayside Blue Metallic. Zonder meer een tijdloze kleur die nog steeds aangeboden wordt als hommage aan de meest iconische sportwagen van Nissan op bijvoorbeeld de Z en moderne Nissan GT-R als speciale editie.

Cream Yellow

Volvo 850 T-5R

Over Volvo-kleuren heeft @willeme het al een keer gehad, dus raadpleeg die lijst sowieso even voor een diepe duik in de wereld van speciale Volvo’s en kleuren. Toch konden we Cream Yellow niet links laten liggen. Deze vanillevla-gele kleur zorgde ervoor dat de subtiel dikkere Volvo 850 om de T-5R te creëren net even iets opvallender terecht kwam. Je kan een T-5R in een andere kleur krijgen, maar het is bijna zo erg dat je de auto dan tekort doet.

Deep Blue Pearl

Volkswagen Golf R32 (IV en V)

De kracht van Volkswagen in de jaren ’00 was eigenlijk precies het tegenovergestelde van deze lijst. Bepaalde auto’s, zoals de GTI-modellen, hadden vrij breed beschikbare kleuren die niet uniek waren voor die auto. Het was echt de uitvoering die de auto’s iconisch maakte. Bij de R-modellen was dat wel anders. Voor de Golf R32 debuteerde een blauwe kleur met pareleffect die Volkswagen simpelweg Deep Blue Pearl noemde. Deze kleur was dé R32-kleur voor zowel de Golf IV als V R32 en ook al was er van alles mogelijk, je wil eigenlijk gewoon deze kleur blauw. Als we het toch hebben over Volkswagen-blauwen: Deep Blue Pearl is eigenlijk nooit meer gebruikt. De kleur van de Touareg R50 en Passat R36 week iets af en heet Biscay Blue, die van de Golf R (VI) heet Rising Blue en de meest recente kleur blauw op R-modellen heet Lapiz Blue.

Green Hell Magno

Mercedes-AMG GT R (C190)

Er wordt al een tijdje lekker met kleur geëxperimenteerd bij Mercedes. Zo kwamen de SLS Black Series en C63 AMG Black Series uit in de kleur Solarbeam, een prachtige metallic gele kleur. Deze kleur koos Mercedes ook voor de AMG GT toen deze debuteerde in 2015. In 2017 kwam AMG met een heftigere GT die naar de naam GT R luistert en die kreeg een knalgroene matkleur mee genaamd Green Hell Magno: vernoemd naar de Nürburgring. Je kon en kan deze kleur op meerdere AMG’s bestellen, maar hij blijft toch altijd synoniem staan voor de AMG GT R.

Phoenix Yellow

BMW M3 (E46)

Of Phoenixgeel, een bijzondere metallic gele kleur (die overigens wat doet denken aan de gele Up!), de beste E46-kleur is, daar mogen de meningen over verdeeld zijn. Laguna Seca Blue en Oxford Green zijn bijvoorbeeld ook gave opties. Phoenix Yellow is echter dé E46 M3-kleur, zoals ‘ie in de folder stond en zoals BMW hem had bedoeld. En dit is echt een unieke kleur, want naast E46’s en een handjevol modernere M3’s via Individual zijn er niet veel auto’s die Phoenix Yellow überhaupt aangeboden kregen.

Rally Yellow

Chevrolet Camaro

Toen Chevrolet in 2008 de Camaro terug bracht van weggeweest, waren de bijzondere ronde lijnen van zijn voorganger ingeruild op een retro-ontwerp met hoekige, gespierde vormen. Dat zorgde ervoor dat een prototype van de Camaro een goede basis vormde voor de Michael Bay-film Transformers uit 2007, waar deze in ‘autovorm’ gespoten was in Rally Yellow met zwarte strepen om Bumblebee tot leven te brengen. Dat is Engels voor hommel en kwam doordat Bumblebee van origine een gele Kever was. Voor de Camaro paste daarom maar één kleurstelling: Rally Yellow met zwarte strepen, alsof het een hommel is. Veel iconischer gaat de herboren Chevrolet Camaro niet worden.

RS Blue

Audi RS2 Avant (B4)

Je kon de Audi RS2 Avant, de bijzondere samenwerking tussen Audi en Porsche, in vele kleuren bestellen. Sommige daarvan waren ook prima opties, maar er is één kleur die je altijd in een adem noemt met de RS2. Dat is natuurlijk Nogaro Blue, toen nog RS Blue geheten. Deze ietwat recht-door-zee-blauwe tint is dé RS2-kleur, waardoor Audi de kleur later nog veel vaker zou hergebruiken als knipoog naar de verre voorvader. Denk aan een RS2 en de kans is ongeveer 95 procent dat je een blauwe inbeeldt.

Ultimate Green

Ford Focus RS (DA3)

Dat laatste geldt ook voor de tweede generatie Ford Focus RS. Deze kon je krijgen in wit of blauw, maar dé kleur die Ford speciaal bedacht had voor de RS was Ultimate Green. Ford was des tijds ook al actief in het WRC en met de Focus werden goede resultaten behaald. Het merk werd gesponsord door BP, wat de rallysport zag als een kans om BP Ultimate te promoten. De groene tint is dus gebaseerd op de groene kleur uit het logo van BP en de naam op de ‘premium’-brandstoffen van het merk.

Valencia Orange

BMW 1 Serie M Coupé (E82)

Ten slotte zijn we nog één keer terug bij BMW. Ook de ‘1M Coupé’ was namelijk beschikbaar in maar drie kleuren: zwart, wit en Valencia Orange. Die laatste was de meest opvallende keuze en ook de kleur die je in het meeste persmateriaal zal terugvinden. Ook Valencia Orange is maar beperkt leverbaar geweest op andere modellen van BMW, waardoor de parallel met de bijzondere 1M Coupé snel getrokken wordt. Wel kwamen er later vergelijkbare tinten op de markt zoals Sakhir Orange en Sunset Orange.