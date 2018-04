BMW 6-serie E63/E64 (2004 – 2011) – occasion video & aankoopadvies

Weet je nog, toen BMW eindelijk weer met een nieuwe generatie 6-serie op de proppen kwam.

Na vijftien jaar afwezigheid in het gamma, liet BMW in 2004 de BMW 6-serie terugkeren. Een auto die nogal wat commentaar opriep, met name om zijn uiterlijk. Niet iedereen was gecharmeerd van de styling van Adriaan van Hooydonk en ook het iDrive-systeem kon niet op ieders enthousiasme rekenen. De auto werd gebouwd op een ingekort chassis van de BMW 5-serie (E60) en deelt dus ook veel techniek met die auto. De 6-serie is gebouwd als coupé en als cabrio. Bij de cabrio kon je de ruit los van het dak laten zakken, voor extra ventilatie terwijl je toch beschermd was van regen / wind / zonneschijn.

De 6-serie werd in 2007 gefacelift en werd uiteindelijk in 2011 vervangen door de 6-serie van de F12-generatie. Motorisch gezien was er keuze uit benzinemotoren, variërend van 258 tot 367 pk. Na de facelift was er ook een dieselmotor leverbaar met 286 pk. Er was ook een 507 pk sterke M6 leverbaar vanaf 2005, maar die zullen we niet behandelen in dit aankoopadvies, omdat het een auto is met een heel eigen set aandachtspunten.

Aanbod op AutoTrack

Er staan momenteel zo’n 45 6-series van deze generatie te koop, variërend in prijs van een kleine 10.000 tot ruim 35.000 Euro. Er zijn slechts twee diesels te krijgen op dit moment.

Pluspunten

Fijne GT met goede rijeigenschappen

Aparte verschijning

Redelijk betaalbaar

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Als de 635d niet lekker krachtig voelt is er waarschijnlijk een probleem met de leidingen van de turbo. Soms zorgt dit er ook voor dat de EGR thermostaat stopt met werken waardoor het roetfilter verstopt kan raken. Een dure reparatie is het gevolg.

De 645i N62 V8 lekt soms wat olie bij de kleppendeksels en de olieleidingen. Check bovendien in de boekjes of de auto elke 30.000 kilometer een verse 8,5 liter A-merk olie heeft gehad.

De 645i N62 V8 heeft ook problemen met het lekken van koelvloeistof aan de achterkant van het blok, bij de leidingen die naar de waterpomp gaan. Probleem is dat het motorblok waarschijnlijk uit de auto moet om dit te fiksen, wat betekent dat de garagerekening hoog kan oplopen. Het lijkt erop dat de 650i dit probleem niet heeft.

De versnellingsbak van de V8 heeft een kunststof bodem die vervormt door warmte en die je dus elke 100.000 kilometer ongeveer zult moeten vervangen. Dit is een prijzig geintje, dus check of dit recent gedaan is.

Versnellingsbakken zijn volgens BMW “sealed for life” maar elke 100.000 kilometer spoelen komt de werking van de bak ten goede.

Onderstel

De kleppen van het bandendrukcontrolesysteem bij runflatbanden zijn gevoelig voor corrosie. Het beste is om de metalen kleppen te vervangen door kunststof exemplaren.

Er wordt online nogal eens geklaagd over achterbandenconsumptie. Of dit aan de rijstijl of de auto ligt is altijd de vraag, maar heb je een sportieve rijstijl dan kan het geen kwaad een abonnement bij de lokale bandenboer te nemen.

In 2006 en 2008 zijn er terugroepacties geweest met betrekking tot de achteras en demperbevestingspunten. Controleer of deze acties zijn uitgevoerd.

Interieur

De 6-Serie cabriolet heeft soms last van lekkage in de achterbak. Als de gootjes van de achterbak verstopt zitten kan dit bovendien leiden tot waterschade aan de versterker van de stereoinstallatie.

Er zat standaard geen bekerhouder in de 6-serie.

Exterieur

Het optionele panoramadak op de coupé kan soms wat kraken, met name als het koud is. Vaak is dit op te lossen met behandeling van de rubbers.

Elektronica

Vanaf 2009 werd er een flink verbeterde versie van het iDrive systeem geïnstalleerd op de 6-serie.

De navigatie houdt er soms mee op. Bij de dealer wordt dan vaak vervanging aangeraden (á €2000+ euro) maar meestal is het probleem te wijten aan een defecte laser die de navigatie-cd moet lezen. Die kan bij een specialist vaak voor een paar honderd euro gefixt worden.

Bekijk hier het aanbod van de BMW 6-serie op AutoTrack.