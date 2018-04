Diesels krijgen blauw bloed in Friesland

Contrasteert mooi met rode diesel pompeblêden.

Friesland gaat op de milieuvriendelijke toer. Brandstofleverancier Future Fuels is in de deelrepubliek van Nederland begonnen met het leveren van ‘blauwe diesel’. Dit duivelsap wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Daarom is het biologisch afbreekbaar, emissiearm en volgens de makers CO2-neutraal. De naam ‘blauwe diesel’ heeft het goedje te danken aan haar kleur: die is namelijk letterlijk blauw.

Aanvankelijk gaan acht benzinepompen in Frieslân het spul verkopen. Dit heeft ook te maken met de ‘Elfwegentocht’, waarmee Friesland aan de rest van Nederland wil laten zien dat je in Friesland fossielvrij kan reizen. Je snap ‘m al: de Elfwegentocht is ook een stil protest/PR exercitie van de Friezen tegen de opwarming van de aarde, waardoor er al ruim 20 jaar geen Elfstedentocht meer geweest is.

Toch zitten er wel wat haken en ogen aan het initiatief. Ten eerste in de blauwe diesel 18 cent duurder per liter dan reguliere diesel. De verkopers claimen dat er in Finland ook een dergelijk verschil geldt en dat Finnen toch voor de milieuvriendelijkere variant gaan. Mocht dat al waar zijn, betwijfelen we echter dat de door accijns murw geslagen Nederlanders ook zo begaan zijn met de natuur.

Ten tweede is de milieuvriendelijkheid van deze ‘biodiesel‘ niet onomstreden. Als er bijvoorbeeld grondstoffen voor het goedje geïmporteerd worden of regenwouden gekapt worden om gewassen te planten, levert dat ook weer extra CO2-uitstoot op. Onze inschatting is zodoende dat dit vooral een leuk initiatief is voor paarse broeken en lokale politici (via nos.nl).