HEET! Configureer vanaf heden je eigen nieuwe Touareg

Hoe stel jij jouw budget-Bentayga samen? De mijne kost 122.242 Ekkermannen...

Het heeft even geduurd, maar na de Audi Q7, Bentley Bentayga (rijtest), Porsche Cayenne en Lamborghini Urus is ook de laatste telg aan VAG’s nieuwe fullsize SUV-boom een feit. Qua badge-appeal is de Touareg misschien de minste van het stel, maar net als bij de vorige generaties vind ik ‘m wel wat hebben. Misschien zijn het toch een stel verdwaalde zunige Hollander genen, die exclameren dat dit de geijkte optie is als je veel voor weinig wil hebben.

Hoewel we dat ‘weinig’ dan wel met een korreltje zout moeten nemen. Ik heb even gespeeld met de configurator en kwam zoals hierboven al aangegeven op een eindprijs van 122.242 Euro uit. De Touareg is er weliswaar vanaf 79.751 Euro, maar dat loopt zoals we gewend zijn van dikke Duitsers snel op als je de opties aanvinkt die je wil hebben.

Om te beginnen ben in voor de Elegance uitvoering gegaan, omdat de sportieve R-Sport natuurlijk slaat als een tang op een varken bij zo’n dikke SUV. Wel wil je naturlijk zoveel mogelijk pk’s hebben, wat in dit geval de keuze brengt op de sterkere 3.0 V6 TDI (meh) met 285 pk. Zodoende zitten we al op 96.571 Euro. In eerste instantie komen daar nog de velgen en de kleur bij.

Qua velgen houd ik het bescheiden met Sebring 19″ lichtmetalos (1.070 Euro), omdat ballonbanden owneren. De kleur mag natuurlijk alleen Malbec Red zijn (1.596 Euro) #teamrood. In het interieur moet het duurste leder komen, dat in deze configuratie helaas alleen beschikbaar is in gebroken wit of zwart. Zwart dan maar. We komen al in de buurt van de ton.

Maar dan begint het feest pas echt: opties aanvinken. Het R-Line pakket laten we zoals gezegd voor wat het is, maar alle andere pakketten moeten er wel op. Ik durf niet naar de prijzen te kijken, maar nu heeft mijn Touareg in ieder geval luchtvering. De zij-ruiten achter hoef/wil ik eigenlijk niet getint hebben, maar omdat je alleen de extra geluidsisolerende glazen kan krijgen als je ook voor getinte achterruiten kiest, doen we dat toch maar voor 1.058 Euro.

En door! Kom maar door met die decorinleg wortelnoothout ‘Berken Londa’, de ambienteverlichting in het interieur,

massage- en ventilatiefunctie voor de comfortstoelen, het verwarmbare stuurwiel, de zwarte dakhemel en de 230V-aansluiting. Oh, doe ook nog maar de climate control met vier zones, brandstoftank van 90 liter, Keyless acces, koplampsproeiers, zij-airbags achter voor de niet bestaande kinderen, achteruitrijcamera en uiteraard het digitale instrumentenpaneel met navigatie ‘Premium’ (de Innovision Cockpit). Zonder die laatste heb je immers geen echte Touareg. Kost wel een paar ruggen, maar soit. De dodehoeksensor met wegrij-assistent laat ik zitten, want het moet per slot van rekening uit de lengte of uit de breedte komen. Zijn er dan nog essentiële accesoires over? Nou vooruit, de Volkswagen kledinghanger is voor 32 Euro een koopje.





Bedankt Julian voor de tip!