BMW 8 Serie is hoofdpijndossier in de VS?

De luxe coupé en cabrio blijkt geen regelrechte hit te zijn.

De 8 Serie is de dikste BMW GT-auto die je op dit moment kunt kopen. Het model is er in diverse smaakjes. Als coupé, als Gran Coupé en als cabrio. Hier in Europa is er ook nog de keuze tussen diesel en benzine. Kortom: voor ieder wat wils zou je misschien denken.

In de Verenigde Staten, een belangrijke markt voor de BMW 8 Serie, is de situatie minder rooskleurig. Volgens Autonews is de 8 Serie helemaal geen hit aan de andere kant van de plas. Sterker nog, Amerikaanse dealers zouden met voorraadmodellen opgeschept zitten.

Het feit dat voorraadmodellen blijven hangen heeft volgens de dealers ook met een andere reden te maken. De configuraties van de auto’s lopen sterk uiteen. Het is niet zo dat er tientallen zwarte exemplaren staan bijvoorbeeld. Door al die verschillende 8 Series blijven er altijd wel een aantal plakken, tot frustratie van de BMW-dealer.

Door de voorraden bij de BMW-dealers dreigt de waarde van de 8 Serie hard te kelderen. Het model opereert al in een segment dat vaak te maken heeft met een grote afschrijving. Dt nieuws helpt daar niet aan mee. Het is niet bekend hoeveel exemplaren van de 8 Serie op voorraad staan bij de Amerikaanse dealers.