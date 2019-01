BMW M850i xDrive: rijtest en video

It’s back. De 850i. Niet met een V12, maar toch is ie sneller dan de M6 die hij vervangt.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

Wat is het?

De grote coupé van BMW heeft in de loop der jaren nogal wat verschillende namen gehad: in de jaren zeventig was er de naam CS, daarna 6 Serie, waarna in de jaren negentig de met V12 uitgeruste 850i zijn opwachting deed. Dat is zo’n auto die bij mij nog wel eens in de garage zou mogen belanden, maar dat geheel terzijde. Vervolgens kwamen er twee generaties 6-serie, maar nu gaat (min of meer) hetzelfde product door het leven als 8-serie.

Qua looks lijkt me de missie van BMW geslaagd: dit is een frisse, moderne BMW die nog steeds direct herkenbaar is als een product uit München. Onder leiding van de Nederlandse design-opperbaas Adrian van Hooijdonk is gekozen voor een minimalistische designtaal met minder lijnen. Het is een coupé, dus de lijnen die er zijn, zijn elegant en vloeiend. De lange motorkap, brede schouders en de rest van de eigenschappen geven de 8-serie typische sportautoproporties. Het optioneel in carbon uitgevoerde double bubble dak is gestroomlijnder dan een conventioneel exemplaar. En ja, dat zijn natuurlijk maar kleine beetjes, maar ook die helpen.

Net als de 7 Serie maakt de 8 Serie gebruik van de Carbon Core technologie voor de carrosserie, maar ook wordt rijk gebruik gemaakt van aluminium en magnesium.

Zo zijn het dak, de portieren, de motorkap en het schutbord van aluminium vervaardigd. De verstevigingsbuis onder het dashboard is gemaakt van magnesium en de middentunnel van CFRP. De vooras is bijna volledig van aluminium gemaakt en de achteras bestaat uit een combinatie van een lichtgewicht staalconstructie met wieldragers en gesmede armen uit aluminium.

Een leuk feitje is dat de 8 Serie met de laagste koplampen van alle BMW modellen tot op heden is uitgerust en dat alles met dank aan LED technologie. De LED pitjes zijn standaard, maar voor adaptieve functies moet er weer eens een optie worden aangekruist. Dat wordt overigens steeds meer de moeite waard, want met dit soort lampen kan het grootlicht min of meer permanent aan worden gezet. Het systeem zorgt er toch continu voor dat de LED bundel die zou kunnen verblinden, bliksemsnel wordt uitgezet. Ook een mooie functie is dat koplampen voetgangers even kunnen aan schijnen: een heel kort flitsje laat zien waar iemand loopt. Als klap op de vuurpijl kan de 8 Serie ook nog met frigging lasers worden uitgerust: BMW Laserlight met Selective Beam heeft dan een bereik van 600 meter voor het grootlicht.

Het interieur is duidelijk herkenbaar BMW. De indeling van het dashboard is vergelijkbaar met die van de nieuwe 3 Serie, maar dan fraaier. En dat alles door vier stukjes glas: de keuzehendel van de Steptronic automaat, iDrive Controller, start-/stopknop en volumeknop zijn namelijk van kristalglas vervaardigt. Het is een fijn materiaal om te moeten bedienen en het oogt luxueus. De pook van de automaat valt het meeste op, er is zelfs een “8” in gegraveerd en die wordt verlicht.

Hoe rijdt het?

De eerste indruk: woeha. De 4.4 V8 klinkt lekkerder dan het blok uit de M5 en qua power valt er ook niet echt over te klagen. Heel even maakte mijn brein zelfs kortsluiting: qua agressiviteit reed ik eerder als een non die tijdens haar wekelijkse uitje een regenbui moet trotseren, dan dat ik reed als mezelf. En toch maakte de kont een beweging die mijn brein registreerde als gripverlies. Niet onmogelijk met een potente BMW in de winter, maar noch de omstandigheden, noch de stand van het gaspedaal gaf er echt aanleiding toe. Het antwoord was Integral Active Steering, ook wel vierwielbesturing. De achterwielen sturen bij snelheden tot 60 km/u tegengesteld aan de voorwielen, in de standen SPORT en SPORT+ zelfs tot 88 km/u. De achterkant gaat dus ook echt venijniger de bocht in, dan zonder vierwielbesturing mogelijk zou zijn. Als je er gevoel voor hebt, dan merk je het direct en ja, dit soort systemen werken dus zeker mee aan een betere wegligging. Bij hogere snelheden sturen de achterwielen in dezelfde richting en zorgen voor meer stabiliteit. Ook mooi is dat het systeem op (of over) de limiet stabiliserende stuurinput geeft als aanvulling op de remingrepen die het ESP in zo’n situatie uitvoert.

Alle 8 Series komen met een adaptief onderstel, maar hebben wel stalen veren. De spreiding tussen comfort en sport is dus niet zo groot als bij de S-klasse coupé. Het is altijd aan de sportieve kant, wat wellicht versterkt wordt doordat de M850i standaard 20 inch velgen heeft met voorbanden in de maat z245/35 R20 en op de achterwielen zelfs in de maat 275/30 R20. Iets meer rubber geeft soms ook wat meer comfort, maar de grote gegoten aluminium wielen staan wel fantastisch.

Voorlopig is er slechts keuze uit twee motoren: de 840d xDrive heeft de bekende drie liter grote zes-in-lijn diesel met 320 pk en 680 Nm aan koppel. Het is geen lullig apparaat: 0-100 km/u duurt 4,9 s, de topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Het V8 blok in de M850i xDrive is echt een monster en met dank aan de vierwielaandrijving wordt de uitgaande M6 vernederd in de sprint naar de 100: de M850i doet het in 3,7s, zo’n halve tel sneller dan de M6. Uit het 4,4 liter grote blok haalt BMW 530 pk en 750 Nm koppel.

Zijn er nog minpunten?

Houd je hoofd erbij, maar doe dat het liefst niet op de achterbank van de 8 Serie. Hoofdruimte is er niet en als je naar een foto van de zijkant van de M850i kijkt, dan is ook wel duidelijk waarom. Het dak loopt echt heel steil af. Het ziet er gaaf uit, maar praktisch is anders. De kofferbakruimte in met 420 liter dan best wel weer fors te noemen, dus bij een weekend weg met zijn tweeën hoef je je niet echt in te houden.

De prijs is uiteraard een ander dingetje. Dit is een dure auto en de Nederlandse staat gooit hier niet alleen een bak BTW overheen, maar er mag ook weer BPM worden afgerekend worden voor iedere gram CO2 die de beide blokken uitstoten. De 840d kost 124.400 euro, de M850i zelfs 169.447 euro. Met een paar opties kruipt de lekkere M850i dus al naar de twee ton.

Killer features

Rijden. Dat is wat je moeten doen in een 8 Serie. Vooral lange afstanden, daar is de 8 Serie goed in. Dinkies zullen er nog geen kunnen betalen, maar voor een empty-nester is dit het ultieme apparaat voor een weekend (of langer) weg.

Bochten aanvallen: ondanks het formaat (en gewicht) doet de M850i het met veel overtuiging. Over de vierwielbesturing schreef ik al en de vierwielaandrijving verdient ook aandacht. Net als de M5 (en de 3 Serie met M-Sport pakket) heeft de M850i een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel op de achteras. Het elektronisch aangestuurd differentieel kan tot 100% sperren. Het zorgt voor meer stabiliteit als er tegelijkertijd wordt geremd en gestuurd en diff ook voor minder onderstuur en een voorspelbaardere reactie van de achterkant. In combinatie met de vierwielbesturing is de turn-in lekker gretig en als additionele bonus is er nog meer tractie.

De nadruk qua krachtsverdeling ligt nadrukkelijk op de achteras. Ook dat voel je, zeker nu in de winter. De achterwielen krabbelen wellicht wat vaker naar tractie dan je zou verwachten bij een vierwielaandrijver. Uiteindelijk stuurt het xDrive systeem vanzelf koppel naar voren, maar deze BMW rijdt echt zoals je van een BMW verwacht. Met het ESP half of helemaal uit zijn er lekkere drifts neer te leggen, met als enige nadeel dat xDrive uiteindelijk een eind maakt aan de pret door kracht naar de voorwielen te sturen.

Alternatieven

Ondanks dat dit een ontzettend onpraktische auto is, is de keuze best ruim in dit segment. De S-klasse coupé en Lexus LC zijn meer op comfort gericht, net als de Bentley Continental (die ook een stuk duurder is). Een Porsche 911 heeft net zo veel ruimte op de achterbank, maar is nog sportiever. Zowel in positieve zin, maar een 911 biedt ook minder comfort op lange afstanden.

Conclusie

Het is geen sportauto, geen echte vierzits coupé en al helemaal geen auto waarmee het gezin (makkelijk) mee kan. Hij is echter wel mooi. En gaaf. De mooiste ritten maak je misschien ook wel het beste met maximaal twee mensen en daarmee is de M850i opeens weer een hele logische keuze. Filmpje!