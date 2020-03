Uitslag Formule 1: Virtuele Grand Prix van Bahrein 2020

Wie wint de eerste officiële virtuele F1 Grand Prix?

Eindelijk gaan we dan beginnen!1!! Na een lange winter kunnen de coureurs eindelijk weer eens achter het stuur kruipen om los te gaan op het circuit. Hopelijk zijn de stoeltjes in hun woonkamers goed geschuimd voor het nieuwe seizoen. Na zo’n lange zit kan je door alle de G-krachten anders namelijk best wat last krijgen van je lijf en leden.

Nieuw bloed

Na een tumultueuze winter zullen verschillende coureurs vandaag hun debuut maken in de koningsklasse van de autosport. Dat F2 runner up Nicolas Latifi zijn debuut zou maken wisten we al een tijdje. Doch last minute hebben de teams nog een paar bizarre rijderswissels doorgevoerd. Alle topteams hebben hun coureurs pardoes ontslagen. Bij Mercedes stappen reserverijders Vandoorne en Gutierrez in. Beiden zijn herintreders die eerder te licht bevonden zijn, maar nu krijgen ze dus een herkansing.

Na het geknoei van Vettel en Leclerc vorig jaar heeft ook Ferrari gekozen voor twee jonge talenten uit hun opleidingsprogramma. Robert Shwartzman en Dino Beganovic nemen plaats achter het stuur. Een ongekende breuk uit het verleden voor team rood, maar er moest toch wat veranderen bij de Italianen. Het team heeft trouwens haar naam nog snel veranderd naar FIA FDA Hublot Esports team.

Verstappen

Zoals we al gehoord hebben zijn er ook veranderingen bij team rode stier. Verstappen is door de FIA alsnog uitgesloten van deelname, vanwege de valsspelen-claim die hij vorig jaar uitte aan het adres van Ferrari. Het nieuws kwam als een enorme schok voor Nederlandse F1 fans. Adrian Newey is na het nieuws volgens sommigen een beetje doorgedraaid in de windtunnel. Nu denkt hij dat IMSA-veteraan Philip Eng en Olympisch kampioen Chris Hoy ook snel genoeg zijn om te winnen met de RB16.

McLaren komt in actie met Lando Norris, maar in het andere stoeltje zit Hamilton. We hebben het dan niet over Lewis Hamilton, maar over diens broertje Nicolas. ‘Nic’ is geen onbekende van McLaren. Toen broerlief nog bij het team reed was hij naar verluidt altijd goed in de garage op sociaal vlak. Daar wil McLaren nu op voortborduren.

Renault zet in op het Chinese talent Guanyu Zhou en op golfer Ian Poulter. Teambaas Cyril Abiteboul heeft voor de race beloofd dat als Ian de winst pakt, hij naar huis gaat met een Renault Espace Initiale om toe te voegen aan zijn Ferrari-collectie. Bij Alpha Tauri kruipen motormuis Luca Salvadori en verslaggever Matthew Trivett achter het stuur. De eerste kwam eerder al uit in de Jaguar I-Pace Trophy. De tweede is vooral gekozen omdat hij zowel in zijn voornaam als in zijn achternaam een medeklinker teveel heeft.

Comeback Hulkenberg

Bij Racing Point komt een man terug die dit jaar helemaal niet verwacht had in actie te komen. Nico Hulkenberg werd vorig jaar nog bij het grof vuil gezet bij Renault, maar nu komt hij terug bij het Canadese team. Stroll senior had naar verluidt eindelijk genoeg van de matige prestaties van junior. The Hulk kent nog veel mensen bij het team van zijn eerdere periode bij Force India. In de andere auto van het team zit gamer Jimmy Broadbent.

Britse veteranen

Alfa Romeo heeft Raikkonen en Giovinazzi vervangen met Johnny Herbert en iemand die luistert naar de naam Cyanide. Herbert heeft voor de race al aangegeven dat hij van Cyanide als teamgenoot nog altijd een stuk minder bang wordt dan destijds van Michael Schumacher.

Bij Haas F1 maakt Anthony Davidson een comeback. We zijn nu al benieuwd hoe hij zijn eigen prestatie achteraf analyseert op de Sky Pad. Naast Davidson neemt een Dodge Challenger Redeye plaats in de andere auto van het team. Het zijn immers Amerikanen bij Haas. Williams heeft tenslotte Mercedes-protegé Russell aan de kant geschoven ten faveure van voormalig boy band lid Liam Payne. Dat het team geld nodig had wisten we natuurlijk, maar deze move lijkt wel wat erg wanhopig.

Nog een maal de deelnemers in vogelvlucht:

Mercedes Stoffel Vandoorne Mercedes Esteban Gutierrez Ferrari Robert Shwartzman Ferrari Dino Beganovic Red Bull Philip Eng Red Bull Chris Hoy McLaren Lando Norris McLaren Nicolas Hamilton Renault Guanyu Zhou Renault Ian Poulter AlphaTauri Matthew Trivett AlphaTauri Luca Salvadori Racing Point Nico Hulkenberg Racing Point Jimmy Broadbent Alfa Romeo Johnny Herbert Alfa Romeo ‘Cyanide’ Haas Anthony Davidson Haas ‘Redeye’ Williams Nicholas Latifi Williams Liam Payne

Kwalificatie

De coureurs gaan snel naar buiten. Herbert heeft duidelijk moeite zijn Alfa op het asfalt te houden en hangt ‘m een paar keer in de muur. Philip Eng lijkt de snelste man van het veld te zijn. Met luttele secondes op de klok zet hij een vlijmsnelle 1:26er neer. Voor de andere coureurs is dat iets teveel van het goede. Gutierrez pakt uiteindelijk P2, voor Zhou, Latifi en Hulkenberg. Norris valt op onverklaarbare wijze tegen; hij wordt slechts 19de. Wellicht heeft daar een technisch probleem meegespeeld.

Race

De auto’s lijken in eerste instantie zonder problemen weg te komen, maar dan gaat het mis. Hulkenberg gaat er keihard af. Ook de goed gestarte Gutierrez ligt er al snel naast, net als rookie Nicolas Latifi. Dat is meteen een flinke klap voor deze drie grote kanshebbers. Johnny Herbert schiet naar de leiding van de race, maar de drievoudig Grand Prix winnaar hangt een straf boven het hoofd. Hij heeft namelijk duidelijk de eerste bocht afgesneden. Polesitter Eng en Guanyu Zhou schieten de Brit al snel voorbij.

Van achterop de grid komt Lando Norris als een raket opzetten. In ronde drie ligt hij al op de vijfde plaats. Zhou neemt kortstondig de leiding over van Eng, maar Eng countert aan het eind van het rechte stuk. In bocht vier gaat Zhou echter weer voorbij aan Eng. Het gevecht doet ons denken aan Villenueve-Arnoux in 1979.

Mooie gevechten

De Redeye opent in ronde vijf het pitstopbal in de Haas F1, maar onze ogen zijn gericht op een briljant gevecht om plek 15. Latifi, Beganovic en Hulkenberg gaan bochten achter elkaar drie-wijd. Latifi beslecht de fittie in zijn voordeel. Hulkenberg en Beganovic verliezen daarna in onderling gevecht veel tijd. De eerste Zweedse Ferrari-rijder sinds Stefan Johansson, die vorig jaar nog een karttalent was, plaatst daarbij wel een geweldige move op de Hulk buitenom.

Norris blijkt op Shuey-Benettonesque wijze ingezet te hebben op illegale software. Een deel van de race werd zijn McLaren bestuurt door kunstmatige intelligentie. Als Lando naar binnen gaat voor zijn pitstop, is hij opgeklommen tot plek twee. Na de stop valt hij terug naar plek vijf. Guanyu Zhou lijkt de race inmiddels redelijk stevig in handen te hebben, terwijl Hulkenberg en Gutierrez een briljante battle uitvechten voor het laatste puntje in de race.

Podium

Achter de nummer één strijden Vandoorne en Eng om plek twee. Het komt tot een aanvaring waarbij Eng er het slechtste afkomt. Norris zet ondertussen de snelste ronde van de race neer en ruikt misschien nog een potentieel podium. Het probleem is dat Jimmy Broadbent voor Norris’ neus rijdt. De twee zitten elkaar uiteindelijk teveel in de haren om de virtuele champagne te mogen proefen. Die is daarmee voor Zhou, Vandoorne en Eng.

Broadbent en Norris worden vierde en vijfde, vóór Latifi die toch knap punten pakt bij zijn debuut. Salvadori wordt zevende, voor de Challenger Redeye. Dino Beganovic pakt met de teleurstellende Ferrari nog twee schamele puntjes, terwijl Hulkenberg laat zien dat hij een plek op de grid verdient met de tiende plaats. Liam Payne moet nog even oefenen, want hij is de enige die op een ronde wordt gezet. Na de race heeft hij over de radio nog wel een mooie serenade in petto voor zijn team.

Wie had dat gedacht, wordt Renault dan toch kampioen onder leiding van Cyril Abiteboul? En komt Verstappen dit jaar misschien toch nog in actie? We gaan het allemaal scherp in de gaten houden.