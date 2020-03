Overgroot deel van de rijscholen dicht in Nederland

Dat roze pasje gaat mogelijk nog een jaar langer duren.

De economie krijgt door het coronavirus enorme klappen. Hier op Autoblog beperken we ons tot het nieuws omtrent de autobranche. Ook rijscholen hebben te maken met tegenslagen. Tenzij je lest in een verlengde BMW 7 Serie is het voor een rij-instructeur lastig om 1,5 meter afstand te houden tot de leerling. Daarom hebben veel rijscholen de deuren gesloten.

Een drama voor rijscholen, die zo hun omzet zien wegvallen. Het is tevens vervelend voor mensen die rijlessen volgen. Een periode niet rijden betekent handelingen vergeten. En zo bestaat de kans dat deze groep straks van voor af aan moeten beginnen met autorijlessen.

Uit een enquête van RijschoolPro blijkt dat vier op de vijf rijscholen in Nederland zijn gesloten. Zelfs als rijscholen door willen gaan met lesgeven lopen ze tegen een probleem aan. Het CBR heeft alle toetsen en examens tot en met tenminste 6 april uitgesteld. De kans is aanwezig dat de overheid de genomen maatregelen na 6 april gaat verlengen. En dus zal het CBR ook de toetsen en examens opnieuw uitstellen.

Hoewel het geven van autorijlessen grotendeels op z’n gat ligt, gaan motorrijlessen wel voor een deel door. Uit de statistieken blijkt dat 28 procent van de motorrijlessen nog worden gegeven. Dit is omdat de instructeurs op de motor wel eenvoudig 1,5 meter afstand kunnen houden.

Als er op de korte termijn geen verandering in de situatie gaat komen is het onvermijdelijk dat rijscholen hard worden getroffen. Met name de rijscholen met meerdere medewerkers hebben te maken met flinke doorlopende kosten. De regeling van de overheid waarbij 90 procent van het loon wordt overgenomen moet een tijdelijke uitkomst geven.

Fotocredit: CBR-hoofdkantoor via CBR