BMW adviseert 1,2 miljoen eigenaren buiten te parkeren

BMW roept 1,2 miljoen eigenaren op om hun auto alleen nog maar buiten te parkeren. Dit is waarom…

Heb je een BMW die tussen september 2015 en september 2021 van de productieband rolde? Parkeer hem dan voorlopig alleen nog maar buiten. Dus niet in je garage, niet in de parkeerkelder van de Media Markt en niet onder de carport. Allemaal vanwege deze terugroepactie van BMW.

Het merk uit München roept wereldwijd namelijk 1,2 miljoen auto’s terug omdat er water bij de startmotor kan komen. Dat kan dan weer leiden tot oververhitting en kortsluiting en dus brand. Buiten parkeren totdat de startmotor in het kader van de recall is vervangen dus.

BMW roept ook auto’s terug in Nederland

Wereldwijd dus 1,2 miljoen BMW’s, hoeveel zijn dat er dan in Nederland? Toch nog zo’n 14.000 stuks die terug moeten naar de garage. Dat wordt dringen bij de plaatselijke BMW dealer voor deze terugroepactie.

Het merk meldt dat er nog geen incidenten bekend zijn, maar dat je dus beter in de buitenlucht kunt parkeren. Overigens is brand niet het enige wat je kan gebeuren met water in de startmotor. Hij kan ook gewoon niet willen starten door het euvel. Waarschijnlijk is dat ook de manier waarop het probleem aan het licht is gekomen.

Bericht van BMW over terugroepactie

Uiteraard krijgen alle BMW rijders die langs moeten komen gewoon bericht van de dealer dat ook hun auto’s onder de terugroepactie valt. Voor wie niet bereikbaar blijkt, bijvoorbeeld omdat je de auto hebt geïmporteerd ofzo, die krijgt bericht via het systeem in de auto. De techniek staat voor niets.

De foto boven het artikel is overigens van de auto van @martijngizmo. Zijn BMW valt toevallig precies binnen de genoemde productiewindow. Mag hij ook weer eens naar de dealer, als die de BMW M140i xDrive na alle modificaties (heeft ie nog de originele startmotor?) tenminste nog kan herkennen.