BMW X6 is de beste auto ter wereld (volgens eigenaren)

Niemand is zo tevreden over hun auto als BMW X6-eigenaren.

Je kunt lang of kort lullen over zaken als betrouwbaarheid en rijeigenschappen, maar uiteindelijk telt er maar één ding: of je tevreden bent met je auto. Dat is precies wat er onderzocht wordt in het APEAL-onderzoek van J.D. Power. De Amerikanen hebben nu de nieuwste resultaten gedeeld.

Het onderzoek draait om de tevredenheid van de klanten, dus het is allemaal subjectief. Maar als klanten enorm gelukkig zijn met hun auto, dan heb je als fabrikant toch iets goed gedaan. Al is het maar in het creëren van fanboys.

Premium

Omdat het een beetje oneerlijk is om peperdure auto’s te vergelijken met huis-tuin-en-keukenauto’s, heeft J.D. Power onderscheid gemaakt tussen premium auto’s en auto’s voor de massa. In de premiumcategorie heeft Porsche de meest tevreden eigenaren. Dat kunnen we ons heel goed voorstellen.

De tweede plek is wel enigszins verrassend. Daar zien we namelijk Land Rover, terwijl Lexus juist relatief laag scoort. Betrouwbaarheid blijkt dus een slechte indicator te zijn voor klanttevredenheid.

Rivian en Tesla zijn ook nog het vermelden waard. Zij doen officieel niet mee, omdat ze niet voldoen aan de criteria van het onderzoek, maar hebben wel een cijfer gekregen. Dat is opvallend hoog. Als ze wél hadden meegedaan hadden Rivian en Tesla op 1 en 2 gestaan. Deze eigenaren zijn dus dolgelukkig met hun auto. Let wel: het is een Amerikaans onderzoek, dus wellicht speelt een stukje nationalisme mee.

Hieronder de top 5 van de premium merken:

Porsche: 890 Land Rover: 886 BMW: 881 Jaguar: 877 Lincoln: 870

Non-premium

In het non-premiumsegment scoort MINI het beste. Dat is best grappig, want MINI’s zijn best wel premium. In ieder geval qua prijs. Naast diverse Amerikaanse merken zijn het verder Hyundai en Kia die tevreden klanten hebben.

Hieronder de top 5 van de non-premium merken:

MINI: 876 Dodge: 868 GMC: 852 Hyundai: 850 Ram: 847

Model

Het model dat overall het beste scoorde was de BMW X6. Dit is dus de beste auto ter wereld, als je afgaat op de tevredenheid van de klanten. Sowieso komt BMW goed uit de verf, want ook de 4 Serie, X1 en de X4 scoorden het beste in hun specifieke segment. BMW- en MINI-rijders hebben het dus erg getroffen met hun auto. Je zou bijna denken dat het onderzoek gesponsord is door de BMW Group.

Bron: J.D. Power