De Ford Mustang met V8 krijgt een batterij

Ook de iconische muscle car moet er nu echt aan geloven. De Ford Mustang V8 wordt een hybride.

Voor iedereen die nu een deja vu gevoel heeft, dat klopt. Ford kondigde namelijk al in 2017 dat er een hybride ponycar zou komen die in 2020 bij de dealer moest staan. De traditionele Ford Mustang zou een batterij krijgen.

Als je nu denkt, wanneer stond ie dan bij de dealer? Nou nooit. Want ondanks dat er toen al zo’n 700 miljoen dollar in geïnvesteerd werd, kwam de hybride vooralsnog niet op de markt.

Met of zonder stekker?

Website Ford Authority weet nu te melden dat er momenteel anno 2025 alsnog test gereden wordt met een hybride S650 Ford Mustang. De S650E, zoals de auto intern bij Ford wordt genoemd, is dus te spotten in de Verenigde Staten.

Of de hybride Mustang een plug-in of een traditionele hybride is melden de bronnen vooralsnog niet, maar het moge duidelijk zijn dat het idee van een Ford Mustang Hybrid niet dood is. Met prototypes op de weg blijkt zelfs dat de ontwikkeling in een vergevorderde fase is.

In 2030 elke ICE een hybride

Nou heeft Ford al eerder aangekondigd dat het idee was om tegen 2030 een hybride aandrijflijn te lepelen in alle modellen die gericht zijn op aandrijving met een conventionele brandstofmotor. Maar dat was voor de tweede termijn van President Donald Trump.

The Donald vindt namelijk al dat klimaatgedram maar overdreven en werkt juist aan versoepeling van de voorschriften voor brandstofgebruik en emissies. Niet nodig voor de USA dus, maar misschien wel voor de Europese markt, al is die zeker in ons land in ieder geval niet groot voor muscle cars.

Ford Mustang hybride, niet elektrisch

Ford liet in 2023 al weten niet te gaan voor volledige elektrificering van auto’s als de Ford Mustang. Waar de Dodge Charger er matig succesvol wel kwam in een elektrische versie, heeft Ford altijd gezegd die route waarschijnlijk niet te bewandelen. Ook in de racerij zijn hybride aandrijflijnen steeds normaler en gedeeltelijk elektrische aandrijflijnen kunnen prima werken voor sportieve rijders.

Wanneer de hybride Ford Mustang echt op de markt komt is nog onbekend. Als de hybride naar ons land komt is dat overigens geen garantie voor een lagere vanafprijs, zo leerden we al met de hybride Toyota Land Cruiser.