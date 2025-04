Gloednieuwe BMW kan in de fik vliegen

BMW heeft een terugroepactie voor hagelnieuwe modellen in het leven geroepen.

Als je een nieuwe BMW koopt hoop je daar jaren van te genieten. Een beetje auto gaat tientallen jaren mee, nietwaar? Toch lullig als die na een paar maanden al uitfikt. Dat is theoretisch mogelijk met een aantal nieuwe modellen en daarom heeft BMW een terugroepactie in het leven geroepen.

In Noord-Amerika is de recall van het Duitse merk van toepassing op 4.397 auto’s van het modeljaar 2025. Een elektrische verbinding tussen de startgenerator en de accu kan losraken, wat kan leiden tot motorstoringen en in zeldzame gevallen tot een brand.

De terugroepactie betreft meerdere modellen:

2025 BMW 330i en 330i xDrive

2025 BMW 530i en 530i xDrive

2025 BMW 430i, 430i xDrive (Coupé, Cabrio, Gran Coupé)

2025 BMW X3 30 xDrive

Om nog wat dieper op de terugroepactie in te gaan. Het probleem zit feitelijk in het mild-hybride systeem. Als de verbinding tussen de startgenerator en de accu los komt te zitten krijg je een haperende of uitvallende motor. Het gevolg is dat die losse verbinding oververhit kan raken. We hoeven je vast niet uit te leggen dat warmte in een krappe motor voor een fikkie kan zorgen.

Vooralsnog grijpt BMW preventief in. Er zijn tot nu toe geen meldingen van ongelukken of branden als gevolg van dit probleem. Dealers zullen de verbindingen inspecteren en indien nodig kosteloos repareren.

BMW terugroepactie in Nederland

In het terugroepregister van de RDW staat ook een terugroepactie open voor de BMW X3. De RDW omschrijft het als volgt:

De schroefverbinding van de 48V-leiding naar de startmotordynamo is mogelijk niet goed vastgeschroefd. Hierdoor kunnen contactproblemen ontstaan, wat kan leiden tot het afslaan van de motor en plaatselijke oververhitting, met brandgevaar tot gevolg.

Volgens BMW Nederland staat deze terugroepactie los van bovenstaand verhaal. Het officiële antwoord is: “op dit moment zijn er in Nederland geen auto’s betroffen in de desbetreffende terugroepactie.”. Kortom, vooralsnog alleen Noord-Amerika. Helder!