BMW combineert drank met de 8 Serie

Don’t drink and drive… of zoals BMW het signaal afgeeft: drank en je 8 Serie gaan prima samen.

Kleine anekdote: ooit bracht Heineken een speciale F1-waterfles uit. Een perfect verjaardagscadeau, zo heeft ondergetekende die fles ontvangen. De marketing van Heineken, ook op de groene fles, laat zien dat het een stoere fles is die je ook gewoon tijdens het rijden mag gebruiken. Maar dan komt een grappig gevalletje ‘jezelf in je voet schieten’: je mag hem natuurlijk niet vullen met Heineken en er staat ook expliciet op: don’t drink and drive.

Omstreden regelgeving

Want alcohol achter het stuur is niet de bedoeling en doe dat dus ook vooral niet. Dat maakt marketing van drankmerken en auto’s een beetje lastig. Zo had Williams, toen zij Martini als hoofdsponsor hadden, een alternatieve livery zonder levensgroot de letters ‘Martini’ op de auto. Had ook te maken met omstreden drankregels in bepaalde landen en regio’s. Drinken en rijden gaat niet samen en die indruk moet je niet willen wekken.

Toch proberen

BMW slaat de handen ineen voor een kleine ludieke actie. BMW-rijders willen ook wel eens niet in de auto zitten, lekker loungen en daar mag ook een lekker glaasje whiskey bij. BMW in Australië slaat de handen ineen met Sullivan’s Cove, een Tasmaanse (drank)brouwerij. Mensen die voor de ‘top of the range’ 8 Serie kiezen, mogen er een drankpakket van Sullivan’s Cove bij bestellen. ‘De fijnste auto met de fijnste whiskey’.

De 8 Serie onder de whiskeys

Verdere details zijn nog niet bekend. Wel dus dat je er een 8 Serie voor moet kunnen betalen, en bereid bent om die in Australië aan te schaffen. Alleen dan mag je een speciaal samengesteld pakket bestellen, die BMW heeft laten maken door Sullivan’s Cove. Dat pakket is niet te bestellen bij de brouwerij zelf.

Lekker, maar houd je whiskey en je 8 Serie dus wel gescheiden. Meer details over de set worden zo snel mogelijk bekend gemaakt, houd de website goed in de gaten.