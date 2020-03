F1-teams gaan helpen met het coronavirus bestrijden

Alle beetjes helpen, toch? De F1-teams in kwestie kunnen toch nog niet racen, dus een handje helpen bij het coronavirus is een nobel streven.

We leven in een rare periode. Een dodelijke ziekte strijkt neer over ons continent en tot dusver moeten we toekijken en huiveren. En alles wat leuk was wordt afgeschaft, zo ook evenementen en sporten. Ook de Formule 1, waar na de nodige inspanningen toch de stekker uit wordt getrokken voor het merendeel van dit jaar.

Dat is jammer voor de teams in kwestie, na een hoop engineering wat een hoop geld heeft gekost, kunnen hun bolides niet hun kunsten vertonen op de baan. Zonde, toch? Daarom proberen een aantal F1-teams hun technologie te gebruiken om de wereld te helpen een vuist te maken tegen het coronavirus, zo maakt de Formule 1-organisatie bekend op hun website.

Door de hoge tijdsdruk en enorme productiecapaciteit die F1-teams moeten realiseren, kunnen er grootschalig hulpmiddelen worden uitgebracht. Denk aan mondkapjes en andere ademhalingsbenodigdheden. Daar is een groot tekort aan, en het helpt.

In overleg met de medische sector van het Verenigd Koninkrijk wordt gekeken naar de mogelijkheden, ook in combinatie met productie en distributie. Verschillende F1-teams, onder andere Red Bull, zijn serieus over het bestrijden van het coronavirus. Het resultaat van hun inspanning zou al binnen dagen gerealiseerd kunnen worden.