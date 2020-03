Autoblog advies: onbscure gezinsauto voor 8.000 euro

Vandaag zoeken we een gezinsauto voor 8.000 euro. Een buitenbeetje die veel waar voor zijn geld biedt. Welke moet je dan hebben?

Het leuke van de Autoblog Advies-rubriek is de verscheidenheid aan vragen. Wij krijgen elke week enorm veel vragen binnen, waarvoor dank! Helaas kunnen we ze niet allemaal beantwoorden met een artikel, maar we doen ons best!

Ondergetekende mag de rubriek alweer vier jaar behandelen. Wat gaat de tijd toch snel. Destijds waren we op zoek naar een zuinige en betrouwbare eerste auto voor Rutger voor 8.000 euro. Nu is de vraag weliswaar van een andere Rutger, maar gaat het om een gezinsauto voor 8.000 euro. Rutger heeft namelijk een auto van de zaak. Vanwege zijn kilometers was het voor hem niet mogelijk om ook te springen op de Tesla Model 3-trein. Rutger heeft een Audi A4 TDI S-Line automaat voor zijn zakelijke kilometers. Dankzij kilometerregistratie kan hij de bijtelling omzeilen.

Nu heeft hij wel een auto nodig voor het gezin. Nu hebben ze al een gezinsauto, een Renault Grand Scénic uit 2005 met 425.000 kilometer op de klok. De auto beviel in principe uitstekend, maar de auto is nu echt op. Voor de APK die in de zomer eraan komt moeten er te veel dingetjes aan versleuteld worden. Dus moet er een nieuwe auto aankomen. In principe maakt het merk en model niet zoveel uit, zolang de kilometerstand laag is, de prijs scherp en er plaats is voor zeven personen. Rutger heeft maar drie kinderen, maar de mogelijkheid om twee extra personen mee te nemen is wel zeer prettig. Ook zijn auto’s met zeven zitplaatsen aanzienlijk ruimer als je de zitplaatsen niet gebruikt.

De laatste wens is dat het een beetje een obscure auto is. Een beetje een onbekende auto die dan (hopelijk) voor een aantrekkelijke prijs aan te schaffen is. Zolang we maar niet met een Fiat Multipla aan komen zetten. Kortom, we gaan op zoek naar de meest obscure gezinsauto voor 8.000 euro.

De wensen en eisen van Rutger zijn als volgt:

Huidige /vorige auto's: Renault Grand Secenic, (daarvoor gewone Scenic), Audi A4 (daarvoor Renault Laguna) Koop / lease: Koop, geen private lease graag Zakelijk / privé: Het is alleen privé, A4 alleen zakelijk Budget: Het liefst tussen de 5.000 en 8.000 euro. Jaarkilometrage: 15.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine. LPG mag, mits betroubwaar Reden aanschaf andere auto: Huidige Grand Scenic is verlseten Gezinssamenstelling: 2 volwassenen en 3 kinderen Voorkeursmerken/modellen: Iets aparts, value for money No-go modellen / merken: Peugeot 5008 met THP motor en Opel Zafira met M32 bak

Chevrolet Captiva 2.4i 2WD Style

€ 7.250

2007

90.000 km

Je zou automatisch denken aan ruime midi-MPV, maar waarom geen SUV? Er staan namelijk enorm veel Chevrolet Captiva’s voor aantrekkele prijzen. Het is in principe gewoon een Opel Antara, maar dan met een andere badge. Ze zijn in het budget heel erg goed te vinden, ook met een lage kilometerstand. Kies overigens gewoon lekker voor de 2WD: die is zuiniger en lichter. Met 136 pk is het geen strepentrekker, maar het is een prima torretje. Je zit lekker hoog, het ziet er stoer uit en het kost niet al te veel. Waarschijnlijk omdat de meeste mensen niet meer weten dat deze auto ook bestaan heeft. Perfect om eens even naar te kijken.

Alternatief Chevrolet Captiva: Opel Antara

Toyota Corolla Verso 1.8 VVT-i Linea Sol (AR10)

€ 5.950

2007

130.000 km

De beste auto in zijn klasse was destijds de Toyota Corolla Verso, volgens Jeremy Clarkson. Nu staat hij niet bekend als expert op het gebied van praktische gezinswagens, maar toch. Het grootste ‘nadeel’ is dat de auto niet veel jonger is dan je huidige auto. Het voordeel is dat je ze voor 5.000 tot 7.000 goed kunt vinden met een lage kilometerstand. De betrouwbaarheid van Toyota’s staat op een hoog niveau. Qua ruimte scoort de Verso een voldoende, maar als je heel grote kinderen hebt (of weet dat ze nog flink gaan groeien), kan de ruimte net niet toereikend zijn. Kijk uit dat je niet kiest voor de oude Toyota Corolla Verso, want die heeft slechts plaats voor vijf personen.

Peugeot 4007 2.4 ST

€ 6.750

2008

140.000 km

De meest betrouwbare uit deze periode is waarschijnlijk de 4007. In technisch opzicht is het ook eigenlijk geen Peugeot, maar een Mitsubishi Outlander. Echt een verkoophit was het niet, maar als je een beetje goed zoekt, kun je enkele exemplaren vinden. Qua idee lijkt het erg veel op de Captiva. Een stoere crossover met behoorlijk wat ruimte. Ook hier is de motor relatief groot en dorstig, maar als je 15.000 per jaar rijdt, maakt dat niet zo heel erg veel verschil. Gek genoeg staat die grote neus best goed op de auto en heb je wederom erg veel waar voor je geld. Voornamelijk omdat niemand weet dat deze bestond.

Alternatieven Peugeot 4007 : Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander

Kia Carens Executive 2.0 CVVT Aut. (UN)

€ 5.995

2007

120.000 km

Over obscuur gesproken: wat dacht je van een Kia Carens. Het is een van de meest kleurloze auto’s in zijn klasse. Het is geen slechte auto’s. Ze staan bekend als zeer betrouwbaar. Het Zuid-Koreaanse huurauto gevoel heeft deze generatie Carens veel minder dan zijn voorganger. Het is gewoon ‘een auto’. In geen enkel opzicht is ‘ie aantoonbaar beter of slechter dan zijn concurrentie. Het is gewoon een heel gemiddelde auto. Gewoon een portie rijdende boerenkool met worst en zo’n kuiltje voor de jus.

Alternatieven Kia Carens: Kia Carnival.

Honda FR-V 1.7i Comfort (BE)

€ 7.250

2007

125.000 km

Veel auto’s zijn een maatje groter en juist daardoor goedkoper. Men heeft graag een lichtere auto, want dit scheelt in de wegenbelasting. Als je juist een iets compactere auto zoekt, is de Honda FR-V een goede optie. In principe moest deze auto wel een enorm succes worden. De FR-V heeft dezelfde layout als een Fiat Multipla, maar ziet er minder apart uit. De FR-V was helaas vrij prijzig, waardoor deze niet goed verkocht in Nederland. Het was zeker niet de ruimste in zijn klasse, maar je had zes zitplaatsen en een redelijke kofferbak. Dankzij de aflopende daklijn heb je helaas niet al te veel stapelmogelijkheden. Ook moet je ze zoeken met een vergrootglas.

Alternatieven Honda FR-V: Honda Stream

Mazda 5 1.8 Katano (CR)

€ 7.950

2011

150.000 km

De Mazda 5 is misschien wel de meest perfecte auto. We vonden ze zelfs uit 2011. Dan heb je nog een frisse auto die er nog even tegenaan kan. Het interieur is wat gewoontjes en zelfs in de luxere uitvoering heb je geen luxe ervaring. Het rijden is overigens meer dan puik. Sterker nog, het is zelfs de meest sportieve auto in zijn klasse. Qua betrouwbaarheid staan ze hoog aangeschreven, maar let op: oudere modellen kunnen zeer veel last van roest hebben. Een groot voordeel zijn die schuifdeuren, waardoor de achterste zitrij behoorlijk toegankelijk is.

Dacia Lodgy 1.2 TCe Prestige

€ 7.950

2013

130.000 km

Over misplaatste namen gesproken. Deze Dacia heeft namelijk absolute geen ‘prestige’. De Dacia Lodgy is een soort rijdend Ibis hotel: heel basic, maar om een bepaalde tijd te overbruggen meer dan prima. De Lodgy heeft twee voordelen die qua cijfers erg veel op elkaar lijken: 1.197 (cilinderinhoud in kubieke centimeters) en 1.180 (gewicht in kilogrammen). Op papier kan deze auto heel zuinig zijn, alhoewel dat op asfalt tegen kan vallen. De gehele ervaring is echt basic, maar dat weet je van te voren. Als je goedkoop en eenvoudig vervoer voor zeven personen zoekt, is het een goede optie. Je kan gewoon bij de Renault dealer langs voor onderhoud.

Alternatieven Dacia Lodgy: Dacia Logan MCW, OV-chipkaart, fietsen.

YOLO: Chrysler Town & Country

€ 7.777

2007

145.000 km

In Europa is de Chrysler Voyager een begrip. In de VS kent men de auto als Chrysler Town & Country. Het is in feite nog altijd dezelfde als de Dodge Caravan die nog altijd geproduceerd wordt. De Town & Country moest de luxe MPV zijn van Chrysler, maar dat ligt voornamelijk aan de uitrusting. Interieurs bouwen was geen sterk punt van de Amerikanen rond deze periode. Wel is de auto enorm ruim, zit je uitstekend op de Captain Chairs heb je een smeuige V6 in het vooronder. Deze motor is een beetje als je lievelingsoom: prettig in de omgang, maar lust wel een stevige slok. Lastig te vinden in Nederland.

Alternatieven Chrysler Town & Country: Dodge Caravan, Volkswagen Routan.