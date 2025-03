BMW E36 M3 is Pascal’s geluksmachine met 430 pk #MijnAuto

In deze video duiken we in een bijzondere BMW E36 M3, maar niet zomaar een.

Dit exemplaar is zwaar gemodificeerd en voorzien van een supercharger, wat hem behoorlijk snel maakt! Wouter neemt je mee in de M3 van Pascal.

Met 430 pk en een kortere eindoverbrenging reageert de auto direct en agressief. De M3 begon als een Canadees model, maar werd volledig aangepast door Active Autowerken, een bekende tuner.

Het resultaat? Meer vermogen, een scherpere respons en een waanzinnig geluid. Tijdens de rit bespreken Wouter en Pascal hoe deze M3 zich verhoudt tot een standaardmodel. Check de video!

