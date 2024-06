De BMW M3 Competition heeft standaard achterwielaandrijving, maar is ook met xDrive te krijgen!

Zo kunnen de pk’s nog makkelijker losgelaten worden op het asfalt.

We hebben al diverse keren een M3 van de huidige generatie aan bod gehad in Mijn Auto. Als sedan in combinatie met vierwielaandrijving nog niet! Dit is de M3 xDrive Competition van Autoblog-lezer Berkay.

