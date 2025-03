Dit zijn gave (en recente) middenklasse sedans met een zescilinder

Niks downsizen, gewoon een dikke zescilinder voorin je sedan leggen. Deze recente auto’s waren daar coole voorbeelden van.

Heb jij al een nieuwe Mercedes-AMG C63 zien rijden? Nee? Die kans is inderdaad vrij klein. Mercedes nam de gok om het aantal cilinders van de oude C63 door de helft te doen en met meer power te komen dankzij elektromotoren. Dat pakt nog niet echt succesvol uit.

Zescilinder

Het is dan ook direct een sprong in het diepe. Het was logischer geweest als Mercedes had gekeken naar een zescilinder voor hun middelgrote sedan. Dan zit je op het niveau van concurrenten Audi en BMW, die dit inmiddels al een tijdje doen met de RS 4/5 en de M3/4. Kijk, een V8 is een V8, maar er is genoeg bewijs dat ook een zescilinder prima kan werken. Wij compileren als vervolg op de lijst met dikke V8-sedans eentje van kleinere modellen met twee cilinders minder. En om aan te tonen dat het echt nog wel kan, hebben we de voorbeelden zo recent mogelijk gehouden.

Acura TLX Type S (UB5)

In de VS is het idee van een grote sedan met V6 nog springlevend, al wordt het wel minder. Bij Acura, het luxemerk van Honda, kan je nog terecht voor de TLX Type S. Dat is het Type R van Acura, zo moet je het een beetje zien. De TLX is dan ook een beetje wat de Accord Euro-R anno 2025 zou zijn. Je krijgt in ieder geval een 3.0 liter V6 met twee turbo’s, goed voor 360 pk. Altijd met een tientraps automaat. Acura heeft een tijdje gehad dat de auto’s ietwat kraak noch smaak waren, maar de TLX Type S oogt gewoon lekker dik.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952)

De auto die elke auto in dit segment wil zijn, qua performance dan. De Quadrifoglio-versie is vanaf het begin al onlosmakelijk verbonden met de ‘nieuwe’ Giulia uit 2016. Deze leent de 3.9 liter V8 van Ferrari, minus twee cilinders dan, om tot de ‘630T’ V6 met twee turbo’s te komen. Goed voor 510 pk, verstuurd via de achterwielen. En je kan hem gewoon nog krijgen met een handbak. Dikke, typische Alfa-looks, grote sedan, RWD, handbak, V6 met epische sound: een heel gaaf totaalpakket.

Audi RS 5 Sportback (Typ. F5 / B9)

We nemen het begrip ‘sedans’ even niet al te letterlijk, want eigenlijk is de Audi RS 5 Sportback meer een soort liftback. Na de jaren ’00 stapte Audi af van de RS 4 en RS 6 als sedan, maar vulden de RS 5 en RS 7 het gat op. De RS 5 Sportback is dan ook de aandrijflijn van de RS 4 en RS 5 Coupé in de langere vierdeurs Sportback-koets gepropt. Het gaat dan dus om een 2.9 liter Biturbo V6 met 450 pk en altijd quattro-vierwielaandrijving met een DSG.

BMW M3 (G80)

Je kan het niet hebben over recente sedans met een zescilinder en het niet hebben over de BMW M3. Al jaren de geroemde puristen-sedan voor liefhebbers volgens velen. De M3 is natuurlijk een beetje een cartoon op wielen geworden, met die enorme grille. Los van dat is het wel een lekker dik apparaat en je krijgt de welbekende 3.0 liter ‘S58′ zes-in-lijn met twee turbo’s mee. Deze is standaard goed voor 480 pk met een handbak, als je upgradet naar de Competition krijg je 510 pk en de ZF 8HP-automaat met acht versnellingen. Optioneel zelfs met xDrive. En tegenwoordig kan je ook kiezen voor de CS met 550 pk. Er is een M3 voor iedereen.

Buick Regal GS

Dan een auto die helaas niet meer in productie is, en in deze vorm al een tijdje niet meer. Een Opel Insignia, maar dan anders. Toen Opel nog van GM was, werden verschillende modellen naar de VS gehaald om daar als Buick verkocht te worden. Zo ook de Insignia, dat werd de Buick Regal. Wij kennen de Insignia als dikste versie met een 2.0 liter turbo met 260 pk als GSi, maar in de VS had de ‘Regal GS’ in zijn eerste jaren nog een heerlijk dikke 3.6 liter grote V6 met 314 pk. Dat had een perfecte opvolger kunnen zijn voor de Insignia OPC. In plaats daarvan heeft de hele Regal de facelift uit 2020 voor de Insignia niet gekend in de VS. In China leefde de Regal GS door met dezelfde aandrijflijn als onze GSi.

Cadillac CT4 V Blackwing

Cadillac blijft de hofleverancier voor lijstjes over heerlijk dikke sedans met V8, maar een zescilinder kan sinds een tijdje ook in een hele dikke sportversie. Het meest recent krijg je een 3.6 liter grote V6 met twee turbo’s, handgeschakelde zesbak of automaat met 10 versnellingen mag beide. Vergeleken met de 670 pk sterke CT5 V met V8 moet de CT4 V het doen met ‘slechts’ 479 pk, maar alsnog genoeg om er een lekker pretpakket van te maken.

Genesis G70 3.3 T-GDi (IK)

Hyundai keek naar de strategie die Honda, Nissan en Toyota al jaren toepassen: het leveren van een luxemerk, hoofdzakelijk gericht op de VS. Met Genesis lukte dat rond 2015. Omdat Amerikanen een dikke motor ook bij luxe vinden passen, gebruikte Hyundai hun 3.3 liter grote ‘Lambda II’ T-GDi V6 met twee turbo’s. Goed voor een zeer fijne 370 pk, verstuurd over de achterwielen of optioneel over alle vier de wielen. Helaas behoort een handbak niet tot de mogelijkheden.

Jaguar XE S (X760)

Toen Jaguar vanaf 2008 hun ietwat excentrieke designs verving door meer ‘klassiek’ gelijnde sedans, was de eerste XF (X250) een meesterzet. Dat was de E-Klasse-rivaal. Dus om de C-Klasse eveneens van repliek te voorzien kwam er een kleiner model, de XE (X760). Zo simpel kan het zijn. Officieel is het niks minder dan een te heet gewassen XF, maar de proporties op de XE kloppen misschien daarom net wel ietsje meer. De XE is er een tijdje geweest als XE S, dan krijg je de welbekende V6 met compressor van JLR, goed voor 340 pk. Hierdoor weet je dat een V8 ook past (de V6 is een V8 met twee cilinders afgedopt), wat Jag enkel deed voor de XE SV Project 8. Na de facelift, waardoor de XE misschien nog wel mooier werd, verdween de V6 helaas ten faveure van een 300 pk sterke viercilinder turbo.

Kia Stinger GT (CK)

We hadden het net al over de 3.3 liter grote V6 van Hyundai, die wij ook nog hebben mogen meemaken in een middenklasse sedan met zescilinder. En wel in de vorm van de Kia Stinger GT. Een verrassende auto van een merk als Kia, want de combinatie dikke V6 en RWD was toen niet waar je Kia mee associeerde. Als je de auto mooi vond zonder dat de motor wat uitmaakte kon je kiezen voor een viercilinder turbo op benzine of diesel, maar kom op. Een puik ogende sedan met RWD, daar moet toch gewoon een 370 pk sterke V6 in. Helaas kregen wij hem wel enkel met AWD. Bij de laatste facelift, die hier maar kort is geleverd, was de V6 zelfs de enige optie.

Lexus IS 350 F-Sport (XE40)

De Lexus IS heeft ons na drie generaties helaas verlaten, maar in de VS werd deze nog een keer hevig gefacelift en kan je hem nog kopen. Met allerlei soorten motoren, zelfs nog de 477 pk sterke 5.0 liter V8. Als je met iets minder genoegen wil nemen, mag het ook een V6 zijn. Dit is de ‘2GR’ V6, de 3.5 liter grote unit die in bijna elke Toyota middenklasser kwam te liggen. In de IS 350 F-Sport goed voor 315 pk, met of zonder vierwielaandrijving (anders RWD). In de transmissies van de RWD en AWD zit een klein verschil: de AWD heeft een automatische zesbak, de RWD mag het doen met acht versnellingen.

Mercedes-AMG C43 4MATIC (W205)

Tegenwoordig bestaat het motorenaanbod van de Mercedes C-Klasse uit louter viercilinders, van instapper tot C63. Eén generatie terug had je nog de keuze uit vier, zes of acht cilinders, die laatste uiteraard het meest bekend in de AMG C63. Mocht dat allemaal net iets te veel van het goede zijn, dan had je een C-Klasse met zescilinder. Deze begon zijn leven als C450 AMG, maar om de namenlogica iets beter aan te laten sluiten werd dit al vrij snel de AMG C43. Dit was een 3.0 liter grote V6 met turbo die er 367 pk uit perste. Nee, dat is niet zo veel als de 510 pk sterke AMG C63 S, maar het is een mooie middenweg en ook is ‘ie iets subtieler uitgevoerd. Een perfecte cruiser. Na de facelift of Modelpflege kreeg deze zelfs nog meer pk: 390 stuks.

Toyota Camry TRD (XV70)

Ten slotte een dikke sedan met zescilinder waar eigenlijk de sportiviteit ietwat optioneel is. De Toyota Camry kreeg vanaf 2020 de ‘TRD’-trim mee. Toyota Racing Development is, voornamelijk voor de Amerikaanse modellen, het sportlabel (de trucks hebben als dikste versie vaak een ‘TRD Pro’). Voor de Camry was dit vooral een optisch feestje, want motorisch kreeg je wederom de 3.5 liter grote ‘2GR’ V6 die goed is voor 311 pk. Deze kon je ook krijgen in de niet-TRD, maar het sportpakket zorgt ervoor dat de Camry net even dat ruigere randje krijgt. Inclusief een dikke spoiler!