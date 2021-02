BMW heeft geen boodschap aan gezeik over design - Autoblog.nl

BMW heeft goed laten zien hoe je een knuppel in een hoenderhok gooit, maar blijft het design polariserend ondanks de felle kritiek?

Stiekem zijn we allemaal bij BMW in de val gelopen. Het ‘extreem lelijke’ van een 4 Serie is juist wat ze wilden bereiken. Het is namelijk op elk online platform voldoende om in de pen te klimmen. De groep die het design van BMW kan waarderen voelt zich dan de minderheid en wekt discussies op met zinnen als ‘ik vind het zo erg nog niet’ en ‘dit gaat wennen’.

‘Reclame’

Hoe je het ook wendt of keert: de naam BMW wordt vervolgens genoemd met je statement. Los van de meningen lijkt het ons niet onwaarschijnlijk dat de nieuwe BMW 4 Serie, M4 en M3 de meest besproken auto’s van 2020 zijn. Missie geslaagd: lekker polariserend zijn terwijl de naam BMW nog nooit zo vaak werd genoemd. Bovendien staat de kopersgroep, de groep die BMW het meest dient aan te spreken, volledig buiten discussie. De kans is aanwezig dat de nieuwe 4 Serie het even goed, dan niet beter gaat doen. Talloze redenen waarom de grille van de 4 Serie nog lang niet zo erg is.

Blijven

BMW leek coulant te zijn als het gaat om kritiek op hun design. Het merk snapt dat ze tegen heilige huisjes hebben getrapt, dus aanpassen mag. Maar de kritiek zien als reden om het design kalmer te maken is niet aan de orde, zo laat designchef Domagoj Dukec weten. Onder het mom ‘het is ook nooit goed’ laat Dukec weten dat je nooit het perfecte design kunt creëren waar niemand zich aan stoort. Dus moet je je richten op het bereiken van klanten. Een manier om dat te doen is door je design neer te zetten als een statement. Ook helpt dat met boven het maaiveld uitsteken.

Nadelen van sociale media

Adrian van Hooydonck, de senior vice-president van BMW’s designafdeling, laat weten dat de kritiek erg heftig is. Sociale media zorgt voor snelle reacties, die niet altijd even vriendelijk zijn, maar hoe veel daarvan is representatief voor hun prestaties? “Je weet niet achter hoe veel van die reacties mensen zitten die daadwerkelijk de auto (niet) willen kopen. Wel zijn het echte stemmen die we toch willen gebruiken als feedback.”

In ieder geval zijn de reacties niet heftig genoeg voor BMW om hun plannen te veranderen. BMW gaat baanbrekend en polariserend blijven. Voor henzelf werkt het prima. (via AutoExpress)