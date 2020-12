BMW: "we snappen dat men de 4 Serie grille wil aanpassen" - Autoblog.nl

BMW noemt de grille van de 4 Serie ‘polariserend’ en snapt best dat men het niks vindt.

Aan het einde van het jaar voegt de Dikke van Dale het woord van het jaar toe aan het woordenboek. Dat is een woord wat in 2019 nog niks had voorgesteld, maar wat dit jaar voor de meeste herkenning zorgde en het jaar ‘samenvat in één woord’. Het woord is, hoe kan het ook anders, anderhalvemetersamenleving. Leuk voor Scrabble, trouwens.

Varkensneus

Zou er een automotive-variant komen van het woord van het jaar, dan weten wij welke het zou worden: varkensneus. Niks was zo herkenbaar als de designgruwel van BMW dit jaar. De nieuwe BMW 4 Serie en diens extreme grille.

Niet alleen de 4 Serie Coupé kreeg deze grille, ook de later in het jaar geïntroduceerde M4 en zelfs de M3 moesten aan deze polariserende keuze geloven. We noemen het polariserend, want zelfs binnen de Autoblog-redactie verschillen de meningen. Ondergetekende is er geen fan van. @jaapiyo kon het hele design van de auto niet waarderen en @willeme kon juist 11 redenen verzinnen waarom de grille een briljante keuze was. De simpele realiteit is echter dat iedereen een mening erover mag hebben en bij elke keer dat die mening valt de naam ‘BMW’ in de mond wordt genomen. Controversiële publiciteit is nog steeds publiciteit.

“Modificeren mag”

In de Australische media wordt gesproken met het hoofd van exterieurdesign Christopher Weil. De hele reden voor het design is logisch, namelijk progressief zijn. De 4 Serie moest een andere auto worden in vergelijking met de 3 Serie. De 4 Serie moet een eigen karakter opbouwen. Weil zegt dat de auto in het echt beter oogt dan op foto’s, iets wat we vaker horen. Wees dus welkom bij uw lokale BMW-dealer om even een kijkje te nemen.

Weil heeft ook geen problemen met het modificeren van je BMW 4 Serie om bijvoorbeeld van de grille af te komen. “Het idee is leuk, we zien het vaak in de wereld van de motorfietsen. Je eigen flair geven aan de auto is cool, zodat de auto uniek voor jou is gemaakt.” Datzelfde snapt Weil als het gaat om de grille van de 4 Serie. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij het aanmoedigt om de auto naar wens aan te passen, ook als dat betekent dat je de designkeuzes van BMW negeert.

Polarisatie is goed

Ligt Weil wakker van de stormvloed aan mensen op het internet die de grille van de BMW 4 Serie niet kunnen waarderen? Zeker niet. De designer zegt dat het was voor de 4 Serie om de grenzen op te zoeken. “Een gepolariseerd design is goed. Als je ‘klassieke schoonheid wil’, zijn er nog voldoende BMW’s die aan je wensen voldoen. Je moet elk product zien als iets unieks en wij geven het product vorm zoals dat product in de markt moet staan.”

Kortom: BMW staat achter hun keuze voor de grille van de 4 Serie. Wellicht went het snel of moet je de auto gewoon even in het echt zien. En zo niet, dan kan je altijd nog de derde partijen raadplegen. (via Carsguide)