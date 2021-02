Porsche pakt een aantal records met de Taycan - Autoblog.nl

Zijn de records die de Porsche Taycan heeft gezet noemenswaardig genoeg om te poseren met een tweetal legendarische racers?

Om gelijk even de bovenstaande foto uit te leggen: we kijken naar een Porsche 917 en 956. Beide wisten ooit in de langeafstandsraces goed te finishen op het Britse Brands Hatch. Beide deden mee met een 1.000 km lange race en wonnen: de 917 met Pedro Rodriguez en Leo Kinnunen achter het stuur, de 956 met ons aller Jan Lammers en Jonathan Palmer. De auto’s poseren met het bekende Britse circuit op de achtergrond.

Voetsporen

Wat we ook zien op de foto: twee stuks Porsche Taycan. Deze dragen allebei de kleuren van bekende Porsche-liveries. Is dat de reden dat deze auto’s, laten we het gewoon verdienen noemen, om op de foto te staan met de twee legendes? Dat niet perse. Waarom Porsche het dan toch doet is a) omdat het kan en b) omdat de Taycan toch wat aardige dingen heeft gedaan op Brands Hatch.

Nieuwe 1.000 km

Porsche heeft namelijk de 1.000 km lange races nagedaan met hun elektrische model. Niet om te racen, maar om de Porsche Taycan een setje records te laten neerzetten. Dat is gelukt: de Taycan heeft 13 lange-afstandrecords aan diggelen gereden. Vrij niche-achtige records, het moet gezegd worden, maar records niettemin. En ja, een rit naar 1.000 km zit erbij.

Het exemplaar met kenteken RX20 YZZ is een Turbo S die is uitgevoerd in de kleuren van een Porsche 956 die met Jonathan Palmer (waarover zo meer) verscheidende 1.000 km-races op zijn naam schreef. De andere met de eveneens iconische ‘Salzburg’-kleuren is een 4S. Om met die laatste even te beginnen: die heeft gelijk zeven records gepakt. Op een rijtje:

Snelste van stilstaand naar 50 km

Snelste van stilstaand naar 50 mijlen

Snelste van stilstaand naar 100 km

Snelste van stilstaand naar 500 km

Snelste van stilstaand naar 500 mijlen

Snelste van stilstaand naar 1.000 km

Meeste afstand afgelegd van stilstaand binnen een uur: 98,192 kilometer.

Wij denken gelijk: niemand is ooit nog zo gek geweest om 1.000 km te rijden op snelheid. In dat geval: de toon is gezet.

De gaten die zijn gevallen in de records zijn niet opgeëist door andere fabrikanten, maar door Porsche zelf, in de Taycan Turbo S die gelijktijdig op pad was. De Porsche Taycan Turbo S pakte nog even de records:

Snelste van stilstaand naar 100 mijlen

Snelste van stilstaand naar 200 km

Snelste van stilstaand naar 200 mijlen

Meeste afstand afgelegd van stilstaand binnen drie uur: 252,356 kilometer

Meeste afstand afgelegd van stilstaand binnen zes uur: 450,065 kilometer

Meeste afstand afgelegd van stilstaand binnen twaalf uur: 915,762 kilometer

Bijladen

We horen u denken: de exemplaren van de Porsche Taycan moeten hard gereden hebben voor deze records. Dus niet zoals Hyundai stapvoets deze afstanden op één lading bereiken. Dat klopt! Porsche heeft beide auto’s tijdig moeten bijladen. Daarvoor hadden ze hun eigen mobiele accustation bij zich, in een grote trailer. Deze zorgde wanneer nodig dat beide auto’s naar 85 procent geladen werden.

Met de minder dan ideale winterse omstandigheden moest het maximale uit de auto’s gehaald worden. Daarom heeft Porsche een setje coureurs opgetrommeld. Huidige sterren bestaande uit Harry King, die de Porsche Carrera Cup van het VK op zijn naam schreef in 2020 en James Dorlin, de titelhouder van de Cayman Islands Porsche Sprint Challenge. Ook haalde Porsche twee legendes van stal: Richard Attwood, die met een Porsche 917 de Le Mans van 1970 won en F1- en langeafstandscoureur Jonathan Palmer (vader van Jolyon), die overigens toevallig het circuit bezit.

Deze legendarische namen verklaren de kleuren van de twee exemplaren van de Porsche Taycan die de recordpoging reden. Jonathan Palmer is één van de coureurs in de Turbo S, uitgevoerd in de kleuren van ‘zijn’ 956. De 4S werd onder meer bestuurd door Richard Attwood en is uitgevoerd in de kleuren van ‘zijn’ Le Mans winnende 917.

Indruk

Het kan wederom aan ons liggen, maar de aandacht om deze recordpoging goed in beeld te brengen lijkt indrukwekkender dan de records zelf. Toch komt de Porsche Taycan nu met 13 records in jouw favoriete recordpublicaties. En we hebben de plaatjes – en beelden – nog!