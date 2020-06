11 reden waarom de BMW 4 Serie grille briljant is

Ja, we gaan even een paar positieve woorden bezigen over de BMW 4 Serie grille.

Het is altijd een heikel moment wanneer een fabrikant met grote fanschare het rigoureus anders aan gaat pakken. Men houdt van een merk vanwege een bepaalde mix aan merkwaarden en vermeende kwaliteiten. Als een fabrikant dan met iets afwijkends aan komt, is dat altijd even slikken.

Bij de BMW 4 Serie eerder deze week was dat niet anders. De strakke coupé kijkt namelijk als een verbaasde Filemon Wesselink de wereld in. Daar zijn de fans het natuurlijk niet mee eens. Muiterij! Maar is BMW nu compleet gek geworden? Hebben de designer LSD geslikt de afgelopen jaren? Of is er zorgvuldig over nagedacht en is het stiekem gewoon een briljant idee geweest? We hebben onze ‘aanmerkingen’ al subtiel doorlaten schemeren. We zijn immers liefhebber. Maar vandaag bekijken we het vanuit het tegenovergestelde perspectief met 11 redenen waarom die BMW 4 Serie grille tamelijk briljant is.

1. Betere herkenbaarheid

BMW’s hebben een paar design-kenmerken waaraan je ze kan herkennen: RWD-stance, Hofmeisterknik, rechte neus, twee dubbele koplampen, L-vormige achterlichten en natuurlijk de grille. De ronde koplampen zijn al bijna weggevallen, de ‘stance’ is ook geen garantie meer en de achterlichten zijn tegenwoordig LED-balken geworden. Je kan het ook anders zeggen dat BMW juist een design-kenmerk heeft uitvergroot voor een betere herkenbaarheid met de BMW 4 Serie grille.

2. Meer visueel onderscheid met 3 Serie sedan

BMW heeft er een handje van om heel veel moeite te doen om de Coupé erg veel op de sedan te laten lijken. BMW traditionalist @jaapiyo legde uiteraard al fijntjes uit dat coupé’s geen paneel met de 3 Serie delen. Maar kom op, de E36, E46, (in iets minder mate) de E92 en ook de F32: zijn keurige coupé’s, maar wijken weinig af van de sedan. Vroeger was de Coupé ook je enige optie als je meer sjeu wilde, tegenwoordig is er ook een X3 of X4, bijvoorbeeld. En een 4GC. Plus een Z4. Of een Supra. De gene die nu voor de coupé kiest, kan zich juist meer onderscheiden met de BMW 4 Serie grille.

3. Historisch verantwoord

BMW heeft al jarenlang de ‘nieren’ als herkenningspunt. Deze nieren hebben allerlei vormen gehad. Sinds de jaren ’80 (ongeveer)zijn ze relatief bescheiden, maar daarvoor kwam een grote neus geregeld voor. In de jaren ’30 (op de BMW 328 bijvoorbeeld) was de neus nog véél groter. Dus eigenlijk werd het weleens tijd dat BMW ermee ging oefenen.

4. Het heeft in het verleden (uitstekend) gewerkt

We pakken even Audi en Lexus erbij. Beide merken waren voor lange tijd extreem braaf. Beide merken waren een prima alternatief op de gevestigde orde, maar maakten beide gebruik van een zeer subtiele huisstijl qua design. Audi ging in 2003 over op de Single Frame Grille en Lexus paste recent de Spindle Grille toe. In beide gevallen heeft het uitstekend gewerkt. Audi verkocht beter dan ooit en ook Lexus heeft het geen windeieren gelegd.

5. Automobiel design heeft tijd nodig

We moeten natuurlijk ook even wennen aan de BMW 4 Serie grille. Tegenwoordig is bij bijna elk merk de kritiek niet van de lucht. Elke nieuw model wordt bij introductie lelijk gevonden. “De oude was véél mooier.” Dan komt er 8 jaar later een nieuw model en gebeurt exact hetzelfde. In veel gevallen met een ontwerp ‘landen’ en moet je het even op je in laten werken. Geeft het even een paar maanden. Wacht totdat je er eentje ziet in het donkerblauw, non-M, keurige wielen en cognac-kleurig leer.

6. Autodesign heeft zonlicht en 3D nodig

Laatst keek ondergetekende naar een Saab 9-3 Aero uit 2002 en viel mij een ding op: het design is ‘verrassend twee-dimensionaal’. Er zit een voorkant op, een zijkant en een achterkant. Maar elk gedeelte lijkt apart ontworpen te zijn en er later ‘opgeplakt’. Design is tegenwoordig veel complexer. Een Lexus IS300h op de foto’s ziet er ook niet uit, maar als je’m in het echt ziet, maakt het design juist wél indruk. Het complexer wordende design ‘werkt’ beter met zonlicht. Voor de 4 Serie kan dat niet anders zijn, eigenlijk.

7. Lelijk (en duur) kan erg succesvol zijn

De BMW X6 (E71), 7 Serie (E65), 1 Serie (E87, F20) en Z4 (E85) konden destijds op soortgelijke kritiek rekenen, zoals de BMW 4 Serie grille nu te verduren heeft. Toch waren het auto’s die commercieel gezien wel een succes waren. Fraai en elegant carrosserie-design zijn dus geen voorwaardes voor succes en sterker nog: lelijke auto’s kunnen uitstekend verkopen.

8. De rest van het design overigens prachtig

Naast de grote nieren mist de BMW 4 Serie nog een opvallende feature: de horizontale lijn bij de C-stijl. Die is nu oplopend en een beetje bol, net als de C-Klasse coupé. Maar eerlijk is eerlijk: het is muggenziften om het muggenziften. De rest van het design is verder namelijk heel erg clean. De auto maakt vrij weinig gebruik van lijntje, spoilertjes, en andere designfratsen. Dat zit allemaal al op de neus.

9. Check de rest van de auto

Er is overigens nog genoeg te genieten voor de liefhebbers, mocht je de BMW 4 Serie grille helemaal niets vinden. Ten eerste het interieur: dat is gewoonweg beeldschoon. Ook in motorisch opzicht is er weinig reden tot klagen. De 4 Serie zal leverbaar worden met een rits aan puike motoren. Zelfs de meest brave instapper heeft 184 pk (420i). Ook levert BMW nog zijn andere merkspecialiteit: zescilinder lijnmotoren. Deze vind je in de 430d, M440d en M440i. Alleen moet BMW wel even die andere merkspecialiteit terugbrengen: achterwielaandrijving. De M440-modellen zijn namelijk xDrives. En daar hoor je gek genoeg dan geen ‘purist’ over…

10. Het is slechts de neus

Toen Fiat de Multipla ontwierp, was men briljant bezig. Alles stond in het teken van maximale binnenruimte en minimale exterieur-afmetingen. Zelfs na de rigoreuze facelift zag je deze gekke verhoudingen nog. In dit geval met de 4 Serie is het alleen de neus. Net als de bij de 1 Serie neemt BMW een gok door met een afwijkend design voor de BMW 4 Serie grille op de proppen te komen. Stel dat het een verkoopfiasco blijkt, dan is de neus redelijk aan te passen. Je ziet de lijn al lopen bij de motorkap: het is gewoon slechts een plastic onderdeel dat zo uitgewisseld kan worden. Dat is bij de C-stijl niet mogelijk, die maakt onderdeel uit van het ‘geraamte’ en zal blijven.

Fotoshopcredit: 4 Serie met normale neus door @automotivedesigner

11. Puristen kopen geen nieuwe auto’s

Liefhebbers en puristen zijn zeer belangrijk voor een fabrikant. Het zijn immers de apostelen voor een merk. Maar puristen kopen over het algemeen geen nieuwe auto’s. Saab-rijders bleven in hun 900 uit 1987 rijden en schreeuwden dat alles minder en minder werd, waardoor Saab opgedoekt kon worden. Voor BMW geldt hetzelfde. De mensen die erg veel waarde hechten aan de oude merkwaarden, rijden ook een oude BMW die juist die waarden vertegenwoordigd. Nu heeft een merk als BMW daar niet zo heel erg veel aan.

Conclusie:

Kortom, ja: de nieuwe BMW 4 Serie grille is zeer discutabel. Denken dat één van de designer obstinaat is (of wil zijn) en zijn zin erdoorheen drukt is natuurlijk onzin. Er worden diverse voorstellen gemaakt en op basis daarvan worden constant keuzes gemaakt. Dit is dus niet uit de lucht komen vallen. Nu is het even afwachten hoe de auto ontvangen gaat worden en of men vol Rowwen Heze gaat of toch even wacht op de facelift…