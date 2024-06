Rechtse stemmer rijdt BMW en Audi, D66 en Volt haten honden

Uit onderzoek blijkt dat een Duitse dikbolides zoals Audi’s en BMW’s bijzonder in trek zijn bij PVV en VVD stemmers. D66 en Volt haten niet alleen rechtse stemmers, maar ook honden.

Wij allen houden natuurlijk van Duitse dikbolides. Maar zo mogelijk nog gaver dan een dikke Duitse auto, is een Duitse herder. Wat is er nu mooier in de wereld dan dat je je stukkie biefstuk op de tafel legt, even wegkijkt en je omdraait om te zien hoe Nero het laatste hapje naar binnen slobbert. Je kan het ‘m niet kwalijk nemen natuurlijk. Op de redactie zijn er meerdere liefhebbers van goede doggo’s. En hoe kan dat ook niet. Look at that face! Als mens van vlees en bloed is het haast niet voor te stellen dat er mensen bestaan die Duitse dikbolides en honden niet tof vinden.

Helaas is dat echter toch het geval, zo blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond. In het kader van de Europese verkiezingen liet hij wat tabelletjes zien om inzichtelijk te maken wie dat nou zijn, die gekke mensen die verkeerd stemmen. Wat blijkt: het is allemaal nog erger dan gedacht. Deze mensen rijden vaak een Škoda en hebben nooit een hond. Wie zijn potverdikke deze lui en hoezo hebben ze geen hart? Dat moeten dan toch haast wel de crab people zijn. Crab people, crab people, look like crab, talk like people.

Huisdieren

Peilbaas Maurice zocht onder andere uit welke huisdieren de stemmers van de partijen hebben. Wat blijkt: 29% van de hondenbezitters, stemt PVV. Nu stemt inmiddels sowieso een kwart van Nederland PVV, dus in die zin is het percentage hondenbezitters maar iets hoger dan je zou verwachten. Extreem weinig liefhebbers van trouwe viervoeters vind je bij D66 (3%) en Volt (2%). De laagste twee percentages van alle partijen.

Nu moet daarbij eerlijkheidshalve gezegd worden dat bij de TK verkiezingen bleek dat maar ongeveer 6 procent van Nederland nog een windmolenfarm heeft D66 stemt…Maar alsnog heeft de D66 stemmer dan dus gemiddeld veel minder honden dan de rest van NL. Ze hebben dan wel weer relatief veel katten en vissen. Hoewel, waarschijnlijk niet tegelijkertijd.

PvdD-stemmers zijn wat dat betreft wel wat consequenter, zij schijnen wel van dieren te houden. Ze hebben vooral liederlijk veel vogels. In tegenstelling tot Volt en D66 kom je de PvdD stemmer niet tegen in de top van het lijstje ‘geen huisdier’.

Blubberdikke Duitsers bij rechts…en bij Volt?

Mo heeft ook even gekeken naar wat de menschen nu rijden die op de partijen stemmen. Dat is natuurlijk helemaal leuk voor ons auto-fans. Hier blijkt dat ‘rechts’ voor de keiharde dikke Duitsers gaat. Audi gaat dik bij PVV, maar liefst 31 procent van de Audi-rijders zou PVV stemmen. Ook BMW en Mercedes doen het daar goed met beide 28 procent van de piloten. Ook de VVD kan een Audi (19%) of BMW (17%) wel waarderen, maar bij VVD is Mercedes de populairste. 26 procent van de Mercedes-rijders stemt VVD.

Nuanceverschillen zijn er ook tussen BMW en Audi. Pvda/GL rijdt nog best vaak Audi (10%), maar háát BMW (2%). Ook D66 houdt iets meer van Audi (10%) dan van BMW (7%). Maar het extremere broertje Volt daarentegen, houdt juist enorm van BMW. Volt heeft 2 van de 150 zetels in de Tweede Kamer (1,33%), doch maar liefst 12%(!) van de BMW-rijders, stemt Volt. Dat zullen dan ongetwijfeld die blubberdikke iX-en, i4’s en i5’s zijn van de grachtengordel elite. Poenig heur…Laat die Soros maar schuiven…

Andere geinige feitjes

Pvda/GL-ers rijden ontzettend veel Toyota’s (26%) en Hyundai’s (24%), CDA-ers belachelijk veel Nissans (15%), NSC gaat voor de Peugeot (10%) en D66 doet het vooral met Škoda (14%, ongetwijfeld Enyac’s) en toch ook nog altijd Volvo’s (12%). Met een Mazda, Nissan, Opel of Peugeot kom je niet door de ballotagecommissie bij Rob Jetten. Je moet iets diks rijden, maar dat mag er niet keihard van afstralen, het gaat immers om exact het juiste plaatje projecteren naar de buitenwereld. Ietsje verheven boven het burgerlijke gepeupel, maar ook boven de patsende rechtse proleet.

Koop dan

Welke auto ga jij kopen of snel verkopen nu je dit alles weet? En houd jij wel van honden? Laat het weten, in de comments!