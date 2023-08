Stukje nieuwe BMW M5 nu al op je beeldscherm

Vroegtijdig kennis maken met in ieder geval het achterste van de nieuwe BMW M5 kan nu al.

Het tijdperk BMW 5 Serie G30/G31/F90 is officieel ten einde en dus is het tijd voor het tijdperk BMW 5 Serie G60/G61/G90. Die eerste twee betekenen sedan en Touring en de laatste M5, maar BMW heeft enkel nog het doek getrokken van de sedan en wat zij zelf belangrijk vinden: de volledig elektrische i5. De Touring laat dus nog eventjes op zich wachten en als 601 elektro-pk’s het niet doen voor je is de heetste 5 Serie ook nog eventjes een verrassing. Tenminste, niet helemaal meer.

BMW M5 gelekt

De hagelnieuwe BMW M5 lekte vandaag namelijk keihard het internet op. Uiteraard kan je niet alles geloven wat mannen in regenjassen langs brengen. Maar de foto lijkt alle hokjes aan te vinken. Design wat in lijn valt met BMW’s line-up, saaie fabriekshal en een foto die genomen lijkt te zijn door iemand die even snel een fotootje moest sneaken terwijl niemand keek, zulke foto’s bleken vaker gewoon real deal te zijn.

Een kleine korrel zout is dus op zijn plaats, maar we kunnen wel even snel bij langs gaan wat we zien aan de nieuwe BMW M5. We zien enkel een achterzijde met niet erg veel van de auto in beeld. Zoals traditioneel zijn de achterlichten en de daklijn krek eender met de 5 Serie, dus dat kan je verwachten. De nieuwe achterbumper is zo ontworpen dat de flink verbrede heupen wat beter in het design passen. Daaronder hangt een grote tweedelige diffusor met vier uitlaten. Het geheel oogt als een combinatie van het design van de nieuwe M3 en M2. Ook zien we nieuwe velgen die weer uniek zullen zijn voor de M5, maar het kleurtje lijkt op Portimao Blue wat we al kennen van de BMW M3 G80. Allemaal aardig gesneden koek dus, maar goed, met BMW’s nieuwe designtaal kun je maar beter voorbereid zijn.

Specs

BMW houdt de specs van de nieuwe M5 nog even geheim, maar door de puzzelstukjes van gelekte informatie en voorspellingen samen te voegen kun je een heel eind komen. De motor is de S68B44 met plug-in hybride aandrijving, die je kunt kennen van de BMW XM. Aangezien deze halo car van BMW M met zijn 748 pk aan de bovenkant van het gamma moet blijven, verwachten wij zo’n 700 pk voor de nieuwe M5. De voorkant is nog even een raadsel, maar we verwachten eigenlijk iets vergelijkbaars met de M2 in plaats van een reuzengrille à la BMW M3. Maar zoals gezegd, je weet het nooit met BMW in dat geval.