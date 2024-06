Nieuwe Porsche 911 GTS had uitlaat aan 1 kant moeten hebben

Jaja, we spelen weer voor uitlaatpolitie. De nieuwe Porsche 911 had natuurlijk gewoon slechts een uitlaat aan een kant moeten hebben.

Onlangs werd de nieuwe Porsche 911 gelanceerd. Altijd een bijzondere aangelegenheid natuurlijk in de autowereld. Het icoon laat zien wat er nog wel en niet kan op het gebied van sportieve leuke auto’s. En natuurlijk ook hoe duur dat inmiddels is als je ervan wil genieten (spoiler alert: vrij duur).

Door strengere milieunormen en ook anderzijds een ongunstig klimaat voor zaken die leuk zijn, hard gaan, geluid maken en een traditioneel symbool van succes zijn, ligt de blepper immers onder vuur. Maar met de nodige kunstgrepen, is Porsche er toch weer in geslaagd om -zo lijkt in ieder geval- een gaaf pakket neer te zetten. Ja, er is nu een hybrid. En ja, het is allemaal heel complex, nog duurder en ook weer wat zwaarder.

Maar, de zespits boxer is er nog (en een stukje groter). En op papier gaat het allemaal kneiterhard. Hard genoeg om, in ieder geval tijdelijk, weg te vluchten van de wappies die dezer dagen het excuus ‘milieu’ gebruiken om hun extreme jaloezie te legitimeren en zelfs te etaleren.

Porsche heeft echter wel een extreme doodzonde begaan met de nieuwe aandrijflijn van de 911. De nieuwe 3.6 liter grote motor heeft nog slechts één (joekel van een) turbo. De uitlaatpijp komt niet meer links en rechts symmetrisch uit de twee cilinderbanken, maar loopt langs de linkerzijde van de auto en daarna terug naar het midden. Daar priemen dus zoals voorheen twee uitlaten door de bumper. Iemand die niet verder kijkt, zou nooit vermoeden dat er iets anders is.

Nu zijn die twee uitlaten, een beetje gecentreerd in het midden, sowieso al een doorn in mijn oog. Bij de GT3, werkt het nog een beetje. Omdat ze kleiner zijn en écht helemaal in het midden zitten. Maar bij de andere modellen, waarbij ze een beetje zo half-half in het midden hangen, is het knaak. Ik snap dat het een referentie is naar Kevertjes die dit vroeger hadden. Maar de auto wordt er optisch smaller van.

Het ziet er eigenlijk, gewoon niet uit, in mijn ogen. Hetzelfde probleem hebben de BMW 3- en 4-series met de geblazen turbo-motor van enkele jaren geleden. De ietwat naar het midden geplaatste eindpijpen aan beide kanten van die auto’s, zijn veel minder fraai dan de dubbele enkelzijdige eindpijp van de andere modellen.

Mooi was het dus toch al niet, maar nu is het ook onvergeeflijk. Doordat de eindpijp via een kant loopt, had men makkelijk kunnen kiezen voor een andere historisch verantwoorde oplossing. Gewoon 1 (of twee) eindpijpjes op de hoek. Kijk maar naar deze originele 911 hierboven of de 964 hieronder. Eenvoudig, elegant…niks mis mee.

Een gemiste kans dus voor Porsche. En gezien we de dubbele eindpijpjes aan beide kanten ook niet meer terugzien in de configurator, zijn nu alleen maar lelijke opties over. De uitlaatstrategie van Porsche was altijd al zo gestructureerd, doch hier zijn ze iets te ver gegaan om daaraan vast te houden. Toch maar een okkazie kopen dus.