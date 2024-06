Red Bull: “Ons probleem is niet binnen een week opgelost”

Wordt Max Verstappen dan toch geen kampioen? Red Bull claimt dat de recente ‘problemen’ met de auto niet binnen een week zijn opgelost.

Veel dingen in het leven hebben te maken met perspectief. Onder de streep heeft Red Bull Racing dit jaar met Max Verstappen alweer vijf races van de acht gewonnen. Vier daarvan waren een 1-2tje met teammaat Perez, die mede daardoor langer mag blijven. Normaal gesproken zou je zoiets een belachelijk succesvol seizoen kunnen noemen. Maar het probleem is dat voor iedereen nu 2023 het uitgangspunt is. Red Bull won daarin alle races op een na en Max stond ook op het podium in alle races op een na.

Vergeleken met dat met recht als belachelijk te benoemen succes, gaat het dit jaar allemaal wat minder. Carlos Sainz, Lando Norris en recentelijk Charles Leclerc wisten Max alledrie al een race af te snoepen. En mede omdat Max ook nog een keer is uitgevallen in Australië, is de achterstand van deze coureurs op Verstappen in het kampioenschap ’te overzien’.

Voordat Max écht moet gaan vechten om de titel, moet er nog veel gebeuren. De verwachting is dat Red Bull op de meeste circuits, alsnog het dominante team zal zijn. Of in ieder geval de combinatie van Red Bull met Max achter het stuur. Daarbij is het ook niet zo dat helemaal duidelijk is wie zijn ‘vaste uitdager’ zou moeten zijn. Als Norris, Sainz, Leclerc en potentieel Piastri de kruimels verdelen, knijpt Max er dankbaar vandoor met zijn vierde. Wel is het heel fijn voor iedereen dat nu in ieder geval niet meer voor een weekend vrijwel 100% vaststaat wie gaat winnen.

Situatie blijft mogelijk nog een tijdje zo

Maar is dat dan van korte duur, of is echt de kentering nu ingezet? In de Formule 1 weet je nooit precies wat er allemaal speelt. Als je heeeeel cynisch bent, zou je kunnen denken dat Red Bull evn opgedragen is het iets rustiger aan te doen. Of zelf denkt dat dat handiger is voor de interesse in de sport. Toen Audi tegen over het algemeen weinig concurrentie de zoveelste zege pakte op Le Mans, keek immers ook bijna niemand meer.

De marketingwaarde van een klinkende zege is er vooral als die zege zwaarbevochten is tegen formidabele tegenstanders. Het is bekend dat Mercedes in de dominante periode die enkele jaren geleden tot een eind kwam, enige tijd de motor ’terugschroefde’ om het verschil niet gigantisch te maken.

En toch…denken wij niet dat dit nu speelt. Sowieso zou Max iedereen de huid volschelden als hij zou merken dat dit aan de hand is. De Nederlander wil nou eenmaal alles winnen, ook als dat wellicht in zijn nadeel is. Zit in zijn vezels. Maar het voelt ook allemaal net niet comfortabel voor Red Bull. En als je een race weggeeft, dan is dat ook niet Monaco. Want ja, het was weer een snoozefest. Maar het is wel De Grand Prix van Monaco, waar overal ter wereld over bericht wordt. Echte pijn dus.

En dat blijft wellicht nog wel even zo. Volgens Helmut Marko heeft Red Bull namelijk een ‘correlatieprobleem’ tussen het circuit en de SIM. In dit tijdperk van beperkt testen en veel data-analyse, worden de auto’s voor weekends als in de fabriek ‘afgesteld’ op de simulator. De basis staat dan al. Natuurlijk kan er tijdens het weekend wat aangepast worden door Max of Checo (wat dan ook in de SIM gecheckt kan worden). Maar je hoeft de races niet blind in te gaan.

Probleem is nu alleen dat de setups die in de simulator werken, in het echt minder goed werken. Vooral op stratencircuits. Het is een probleem dat Red Bull naar zeggen van Marko al langer heeft. Het zou ook de reden zijn dat het vorig jaar ‘misging’ in Singapore.

Aero Red Bull RB20 werkt niet op hobbels

In de basis zou het probleem kunnen zijn dat de simulator niet voldoende rekening houdt/kan houden met hobbels en kerbstones op het circuit. Het aerodynamisch concept van een F1 auto wordt bedacht en ontworpen met als uitgangspunt dat je over een biljartlaken rijdt. Als de auto stuitert over kerbstones of over hobbels rijdt, kunnen de luchtstromen echter niet op de verwachte en optimale manier aangewend worden om downforce te creëren.

De vering van de auto is dus cruciaal om de auto zo strak mogelijk op het asfalt te houden (zonder voortdurend de grond te raken). Dat heeft Ferrari naar verluidt extreem goed voor elkaar op het moment en Red Bull een heel stuk minder. Marko geeft toe dat dit ‘niet zomaar opgelost zal zijn’:

We hebben dat correlatieprobleem nu al een tijdje, vooral op stratencircuits. De engineers werken daar momenteel ook aan, al los je zoiets niet binnen een week op. Helmut Marko, correleert zelf ook niet geweldig met Christian Horner

Waarvan akte. Gaat Max Verstappen dan toch misschien niet zijn vierde titel binnentikken? En zo niet, peert hij ‘m dan naar het team van Mercedes? Laat het weten, in de comments!