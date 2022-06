Eindelijk: BMW M3 Touring is daar

Al lang aangekondigd, maar nu gaat er dan toch echt van komen. De eerste BMW M3 Touring is daar!

BMW kondigde zijn eerste M3 station al in 2020 aan, maar we hebben lang moeten wachten tot de M3 Touring dan ook daadwerkelijk onthuld gaat worden. Het Goodwood Festival of Speed wordt op 23 juni de plek waar we voor het eerst kennis kunnen maken met de productieversie van de BMW M3 Touring. In onderstaande video kunnen we alvast kijken hoe dat er ongeveer uit gaat zien.

Niet geheel verrassend zien we veel terug van de styling van de “reguliere” M3. Achterop de first M3 station ever vier dikke uitlaatpijpen geïntegreerd in de diffuser. Boven de achterruit een lekkere lip om de auto goed op de weg te duwen.

510 pk?

Veel technische details zijn er nog niet, maar de BMW M3 heeft met handbak 480 pk en voorzien van een automaat als Competition 510 pk. Die laatste zou wel eens de de enige uitvoering kunnen worden van de M3 touring. In combinatie met xDrive vierwielaandrijving. BMW bevestigt dit nog niet, maar we zullen het dus snel weten.

In de video is nog veel niet onthuld natuurlijk, maar als we kijken naar het dashboard herkennen we tussen de camo door niet heel verrassend het dashboard van de gefacelifte 3-serie. Een gebogen schermcombinatie met minder fysieke knoppen.

Dat BMW juist nu met zijn eerste M3 touring ooit is niet zo verwonderlijke. Voor BMW M is het een bijzonder jaar. Het 50 jarig bestaan wordt door meerder feestmodellen opgeluisterd en nu wordt dus de M3 voor het eerst voorzien van een Touring. Er zijn wel twee Touring versies van de grotere M5 geweest, maar sinds 2010 is de laatste van deze twee ook van de markt.

Beeldhouwwerk

Voor wie bovenmatige interesse heeft in de geschiedenis en toekomst van BMW M-Performance loont het sowieso om naar Goodwood af te reizen. Je vindt er naast onder andere het debuut van deze M3 Touring en de BMW 2-serie ook een opvallend beeldhouwwerk met enkele van de meest succesvolle raceauto’s van de M-mannen. Onder andere de 3.0 CSL, M1 Procar, WTCC E30 3-serie en de in 1999 bekroonde V12 LMR van Le Mans zijn er in verwerkt.