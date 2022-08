Tesla te breed voor Duitse Autobahn, riskeert boete

SUV’s en EV’s zijn grote bakken en passen in Duitsland vaak niet in de rijbaan. Gevolg als je Tesla te breed is? Een boete.

Dan hebben we het niet over een gewone rijbaan, nee daar passen deze grote voertuigen (nog) wel in. We hebben het hier over wegversmallingen. Op weg naar vakantie komen we dit bijvoorbeeld vaak tegen. Dan zijn er wegwerkzaamheden en dan worden de banen wat smaller. Echter, eigenaren van dikke SUV’s en EV’s passen er nauwelijks in.

Tesla te breed

Ben jij eigenaar van een dergelijke brede auto, zoals een Tesla, pas dan op in Duitsland. Daar mag je bij wegwerkzaamheden niet in de versmalde linkerbaan rijden. Doe je dit wel, dan riskeer je een boete van 20,- euro. Dat is niet zoveel, maar het is toch vervelend. Zeker als je er een paar achter elkaar binnenkrijgt.

Bij onze buren wordt de weg bij wegwerkzaamheden smaller gemaakt naar een breedte van 2,20 meter. Of zelfs 2 meter. Dat is echt krap en we kennen allemaal de benauwde situatie wel als je dan net naast een vrachtwagen hangt. Zweethandjes dus. Met een dikke SUV wordt dit alleen maar krapper en daarom mag je alleen rechts rijden. Dat is het geval als je auto breder is dan 2 meter. Je herkent een wegversmalling waar deze regels gelden door een rond bord met een rode rand en het opschrift 2 m tussen twee zwarte pijlen links en rechts, die de breedte moeten voorstellen.

Dit moet je dus meten voordat je de weg op gaat. Doe dit door de volledige breedte te meten, dus van de linker- naar de rechterbuitenspiegel. Dit even snel checken op je kentekenbewijs helpt niet, daar staat niet de volledige breedte op.

Verdere gevolgen

Steeds meer auto’s worden breder. Volgens een onderzoek van het Duitse Goslar Institut is dit al het geval bij ongeveer 70 % van alle personenautomodellen. Die boete die je ervoor kan krijgen is vervelend, maar als je een ongeluk meemaakt kan het erger worden. Dan kan het zomaar zijn dat je verzekering niet alles uitbetaalt.

Experts raden dan ook aan dat alle automobilisten zich informeren over de werkelijke breedte van het voertuig dat ze besturen. Wie dit niet zeker weet en zich toch onveilig voelt op de linkerrijstrook op autosnelwegen – wat volgens peilingen overigens bij ongeveer de helft van alle automobilisten het geval is – moet voor de zekerheid gewoon rechts blijven kant. Sowieso beter voor je zenuwen en wellicht voor je portemonnee.