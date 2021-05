Gulf-livery nu ook te krijgen op je straat-McLaren - Autoblog.nl

Je kunt je McLaren 720S langs de wrapboer sturen voor een Gulf-livery, óf je kunt de MSO-afdeling 20 dagen met de hand laten schilderen.

Er zijn weinig kleurencombinaties zo iconisch als het blauw en oranje van Gulf. Jullie hebben ‘m vast al voorbij zien komen: deze kleuren keren dit weekend weer terug naar de Formule 1. McLaren heeft namelijk de banden met Gulf weer aangehaald en rijdt daarom de GP van Monaco in een übercoole blauw-oranje livery. Helaas is het maar een eenmalige actie, daarna gaat McLaren gewoon weer terug naar hun normale oranje livery.

Het viel te verwachten: McLaren presenteert nu ook een straatauto met een Gulf-livery. Vorig jaar zagen we al een McLaren Elva met deze kleuren, maar dat was een one-off. McLaren wil het daar echter niet bij laten.

De Britten tonen nu een McLaren 720S in de welbekende Gulf-kleuren. Deze auto doet een beetje denken aan de F1 GTR’s die in 1997 op Le Mans in actie kwamen. Het zwarte onderste gedeelte heeft McLaren alleen achterwege gelaten, dus het geen directe hommage aan deze auto’s.

Bij racewagens gaat het doorgaans om simpele bestickering, maar dat is niet het geval bij deze 720S. De Gulf-livery, inclusief de logo’s, zijn namelijk met de hand geschilderd. Volgens McLaren kostte de MSO-afdeling dit klusje 20 dagen. Het Gulf-thema komt verder terug op de remklauwen, de velgen en in het interieur.

Hoeveel deze McLaren 720S in Gulf-trim precies moet kosten is niet bekend, maar er zal ongetwijfeld een flinke meerprijs bovenop komen. En dat terwijl het eigenlijk gewoon keiharde reclame is. Als mensen grof geld gaan betalen om reclame van je merk op hun te zetten, dan heb je het goed voor elkaar.

Het betreft hier trouwens geen special edition, maar McLaren biedt een “gelimiteerd aantal klanten” de mogelijkheid om hun auto in Gulf-kleuren uit te voeren. Het hoeft dus geen 720S te zijn. Bij MSO zijn ze niet moeilijk.