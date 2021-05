Mini van 124.300 euro nu officieel te koop - Autoblog.nl

Om heel eerlijk te zijn, we vinden een Mini van 124.300 euro best een opmerkelijk verschijnsel.

Als je een nieuwe Mini wenst, die enorm veel geld kost, dan helpt Mini je graag. Bijna elke Mini is namelijk wel te voorzien van een enorme hoeveelheid opties en accessoires. Dermate veel dat je de waarde van de auto in opties kunt toevoegen.

Maar het kan nog veel gekker. Daarvoor moet je niet naar de BMW-Mini-dealer, maar naar David Brown Automotive. Daar kun je nu namelijk terecht voor de Mini Remastered Oselli Edition. De auto werd in 2019 voorgesteld en enkele weken geleden ontvingen we nog een teken van leven dat de auto er dan toch echt aan ging komen. Welnu, de auto is er nu!

Mini van 124.300 euro

De eerste exemplaren zijn nu dan eindelijk van de band gelopen. Nou ja, ‘band’. De Mini Remastered Oselli Edition wordt namelijk grotendeels met de hand helemaal opgebouwd. Dat verklaart ook de krankzinnig hoge prijs. De tweezitter kost namelijk 113.699 euro. Wil je een achterbank (waar je niets aan hebt dankzij de rolkooi), dan ben je 124.300 euro kwijt. Juist, een Mini van 124.300 euro. Let wel, dit zijn prijzen ZONDER de BTW en ook zonder BPM.

















Nu hoef je voor BPM niet direct bang te zijn. Het is immers een restomod, dus de auto is officieel geen nieuwe auto, maar eentje die fraai is opgelapt. De atmosferische viercilinder heeft een cilinderinhoud van 1.420 cc en levert bij 6.200 toeren een maximumvermogen van 125 hp en een maximaal koppel van 153 Nm bij 4.500 toeren. Standaard heb je een handgeschakelde vijfbak.

Hardware

Een viertrapsautomaat is mogelijk, maar dan krijg je een 1.380 cc motortje met iets minder vermogen en koppel. Er valt veel te zeggen voor de automaat tegenwoordig, maar bij deze auto moet je het eigenlijk niet willen. Dat is net zoiets als een je schoonmoeder meenemen als je een date hebt met een licht aangeschoten Charlize Theron. Het haalt alle lol eruit.





















Voor meer dan een ton krijg je uiteraard gave hardware. Zo heb je standaard remmetjes van AP Racing. Bilstein is verantwoordelijk voor het onderstel en er is zelfs een heus sperdifferentieel. Het apparaat schiet in 7,8 seconden naar de 100 km/u.











Naast de tweede herlancering van de Mini Remastered Oselli Edition, maakt David Brown Automotive van de gelegenheid gebruik om hun nieuwe mascotte te introduceren. Het is inderdaad het jonge heerschap dat tegen jouw Mini van een ton aan staat te leunen. Nee, het is niet de buitenechtelijke zoon van Joachim Löw. Het is Jack Aitken, de reservecoureur van Williams. Aitken is nu benoemd tot Ambassadeur van David Brown Automotive.

Als je ‘m nu besteld, krijg je de Mini Remastered Oselli Edition begin 2022. De brochure check je hier.