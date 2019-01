BMW M3 met handbak geen populaire combinatie

Hoe vaak heb jij een M3 F3X gezien met de handgeschakelde zesversnellingsbak?

BMW M3 (E9X) lijkt de laatste generatie te zijn waar nog een groot deel van de klanten koos voor een handbak. Dit heeft deels te maken met het feit dat er bij de introductie niet eens een keuze was. Een jaar later, in 2008, kwam de M3 pas met de DCT beschikbaar. Uiteindelijk bleek die combinatie een stuk populairder, want van de M3 met DCT zijn veel meer exemplaren geproduceerd.

Zijn opvolger, de M3 F3X, was ook verkrijgbaar met een handbak. Door de invoering van de WLTP-cyclus koos BMW ervoor om de M3 vroegtijdig uit productie te nemen. Omdat de introductie van de 3 Serie voor later in 2018 op de planning stond, zag de Duitse autofabrikant geen reden om deze generatie M3 nog van een partikelfilter te voorzien.

Eind oktober 2018 ging de M3 uit productie. Via BMW M Registry is het mogelijk om data te raadplegen met betrekking tot de productieaantallen. Uit die cijfers blijkt dat slechts 15,5 procent van alle M3’s F3X een handgeschakelde versnellingsbak hadden. Het gaat hier om zowel pre-LCI als de LCI modellen. Om precies te zijn betreft het 5.426 auto’s. De rest, 29.251 M3’s, kregen een automaat.

Het overgrote deel van de handbak M3’s werden in Noord-Amerika besteld. 28 procent van de M3 F3X’s daar hebben een manuele transmissie. In de rest van de wereld hebben slechts 3,54 procent van deze generatie M3 een handbak. In een wereld van kostenbesparingen lijkt het slechts een kwestie van tijd dat ook bij BMW de handbak gaat verdwijnen. De sportievere Noord-Amerikaanse rijder is op dit moment de achillespees van het zelf schakelen.

De cijfers brengen ook andere interessante info naar voren. Zo werd het Competition Package aangevinkt op 14.969 M3’s. De populairste kleur was Black Sapphire met 6.111 stuks. Daarna volgen Alpine White (4.950 stuks) en Mineral Grey Metallica (4.576 stuks). De zeldzaamste kleur was Pyrite Brown Metallic. Slechts 9 BMW M3’s zijn in deze tint uitgevoerd. (via BMWblog)