‘BMW M3 F80 gaat bijna met pensioen’

End of an era voor de F80-serie.

Meer dan vier jaar geleden introduceerde BMW de M3 F80. Het model werd tegelijkertijd met de M4 Coupé gepresenteerd. Met 431 pk en 550 Nm koppel uit een M TwinPower Turbo zes-in-lijn overtrof de F80 M3 zijn voorganger, de E90, op het gebied van algemene performance. De 460 pk sterke M3 CS is de meest heftige variant en zal tevens een van de, zo niet de laatste, versie zijn van de F80-serie.

BMW werkt op de achtergrond hard aan de nieuwe 3 Serie en dit betekent dat de productie van de M3 stopgezet gaat worden. Wanneer is de vraag, maar volgens BMW Blog zal dit sneller gaan gebeuren dan je aanvankelijk zou denken. De site meldt dat BMW in mei al de stekker uit de M3 F80 gaat trekken. Dit zou te maken hebben met de nieuwe regulaties met betrekking tot de WLTP-test. Om aan de WLTP-voorwaarden te voldoen, moet de M3 F80 van een nieuwe bepaalde filter worden voorzien. Dit zou zo’n complexe aanpassing zijn, dat BMW M heeft besloten de productie van de ubersedan vroegtijdig te staken.

Over de opvolger van de M3 is nog weinig bekend. Wat dat betreft weten ze de boel goed geheim te houden. Persoonlijk verwacht ik geen revolutionaire wijzigingen voor de nieuwe generatie. Kijk bijvoorbeeld naar de F10 M5 en de F90 M5. Men sprak al eerder over 500 pk’s en waterinjectie. Meer geruchten over de nieuwe M3 lees je hier.