Gelekt: nieuwe Peugeot 208 krijgt 508-trekjes

Schattige slagtandjes!

Peugeot is een beetje ingedut na de 206 met de hatchbacks. De 207 had een verstandig uiterlijk en de 208 was niet veel beter. Met de 508 laten de Fransen weer zien dat ze stoere keuzes durven te maken qua design en ook de tweede generatie 208 lijkt die flair mee te krijgen.

Op de achtergrond werkt Peugeot al een tijdje aan de opvolger. De verwachting is dat het merk over een paar maanden in Genève het doek zal trekken van het nieuwe model. Het uiterlijk zal geen geheim meer zijn, want via het Italiaanse Carblogitalia is bovenstaande foto opgedoken.

Het laat de vormen en de voorkant van de nieuwe 208 zien. Meteen duidelijk zijn de opvallende koplampen, de ‘slagtanden’ van de 508 komen nu ook naar deze hatchback. Voor zover te zien, lijkt de 208 het truttige van zich af te willen gooien en een wat meer uitgesproken uiterlijk te krijgen.

Dit model gaat een belangrijke zijn voor Peugeot. De nieuwe 208 zal de eerste elektrische auto van het merk voor de massa worden. In tegenstelling tot Renault met de aparte Zoe, kiest Peugeot voor een ‘normaal’ uiterlijk met de 208. Dat wil zeggen dat de elektrische auto nauwelijks zal afwijken van de reguliere varianten met verbrandingsmotoren. Zo ver zijn we nog niet, want Peugeot zal eerst de conventionele versies op de markt brengen. Pas in een later stadium komt de elektrische 208.