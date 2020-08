BMW M535i met Supersprint uitlaat klinkt perfect (video)

Kijk, zó hoort een sportieve E-segment auto te klinken. Bijna NSFW, deze M535i met Supersprint uitlaat.

Er valt heel erg veel te zeggen voor een nieuwe auto. De interieurs worden mooier en mooier, de infotainmentsystemen zijn 30 minuten lang ‘top-of-the-line’ en wat te denken van de veiligheid? Nieuwe auto’s zijn zo enorm veel veiliger dat het vergelijk gewoonweg niet meer opgaat. Als je kijkt hoeveel auto’s gegroeid zijn en hoeveel beter ze zijn geworden, valt het toegenomen gewicht zelfs heel erg mee.

Geluid

Maar er zijn twee punten waarop auto’s erop achteruit gegaan zijn: design en geluid. Beide zijn enorm subjectief, want er zijn vorig jaar bijna 30.000 Tesla’s Model 3 verkocht. Maar toen ondergetekende vroeger nog opgroeide, was de diversiteit aan geluid juist briljant. Alles had namelijk een eigen auditieve identiteit. Dat is dure mensen praat voor: je hoorde precies wat er aan kwam rijden.

Police Academy 5

Denk aan een viercilinder boxer-brom van een Kever, het soepeltjes spinnen van een Toyota Twin Cam, het gegorgel van een Saab Turbo, de roffel van een Audi quattro, de discrete brom van een Mercedes 560 SEC, de branie van een Busso V6 en de ‘bwoaaahaap’ van een klassieke Mini met open luchfilter. Om maar te zwijgen van de Amerikaanse achtcilinders. Tegenwoordig is het motorgeluid van een auto zoals het vijfde deel van Police Academy: te veel volume, te weinig inhoud en vooral heel veel scheetjes.

BMW 535 met Supersprint-uitlaat

Maar deze BMW M535i met Supersprint-uitlaat bracht ons terug naar terug naar ‘vroagah’. Zó mooi kan een E-segment auto dus klinken. Tegenwoordig mogen we blij zijn als we het geluid tegen kunnenkomen bij een Eagle Speedster. Maar het is dus vrij simpel. Een BMW met romige, volle zes-in-lijn is in staat bijna de zelfde klanken voort te bewegen. Op zich wel logisch, want het principe is bijna gelijk: een grote zes-in-lijn met open uitlaat.

Toegevoegd

Het is niet zo dat de uitlatenboer het filmpje met de M535i met Supersprint uitlaat nog ergens had liggen. Nee, deze uitlaat is namelijk onlangs aan hun gamma toegevoegd en kun je nu bestellen. Dus als je zakelijk van de baas aan de EV, PHEV of OV moet, probeer even een een mooie M535i (E12) op de kop te tikken en voel hoe het was om een succesvolle zakenman in de jaren ’80 te zijn. Naast uitlaten voor de M535i, heeft Supersprint ook uitlaten voor andere E12’s (en uiteraard andere BMW’s). Voor de mensen die alles origineel willen houden: je hoeft de originele niet weg te gooien. Die kan je bewaren voor de volgende eigenaar.