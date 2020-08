Techart 992 Cabrio heeft iets meer sjeu en 510 pk

De TechArt 992 Cabrio is helemaal af, zo. Niets meer aan doen. Klaar. Af.

De Porsche 992 is op dit moment enorm populair. Het is een van de weinige auto’s in zijn klasse die in Nederland redelijke verkoopcijfers laat noteren. Uiteraard is de auto ook in Europa, Azië en de VS een graag geziene auto.

Diverse smaakjes

Dat heeft als nadeel dat iedereen tegenwoordig al een 992 heeft. Heel erg uniek ben je niet met een Porsche 992, terwijl je toch serieus geld hebt neergelegd voor een sportwagen. Dat is balen. Nu kun je bij Porsche gelukkig al kiezen uit diverse smaakjes en enorm veel opties, zodat je toch je ‘eigen’ auto hebt.

Gerenommeerde tuner

Een andere mogelijkheid is om aan te kloppen bij gerenommeerde tuners. In dit geval gaat het om de firma TechArt uit Leonberg. De Duitsers zijn er altijd vroeg bij met enorm scala aan aanpassingen voor nieuwe Porsches, waaronder de 911. Wouter kon zo al een blokje om met de 992 TechArt Coupé (zie video boven). Nu hebben ze extra spulletjes voor de TechArt 992 Cabriolet.

TechArt-Umbau

Uiteraard begint ook deze TechArt-Umbau met een bodykit, ditmaal in kleur gespoten is. Omdat dit specifieke exemplaar van TAG Motorsports gespoten is in de kleur Carrera GT-zilver, valt het extra op. De ‘Pack 1’-bodykit bestaat uit een nieuwe front-spoilerlip, sideskirts, onderspoiler en achterklep-spoiler. Het is allemaal nog redelijk ingetogen gedaan. Het is dikker, maar niet direct heel erg schreeuwerig. Precies wat je wil met een 911.

Motortuning

Dan de motor van de TechArt 992 Cabrio. Deze auto is een 992 Carrera in ‘S’-uitvoering, dus met de sterke variant van de 3-liter biturbo boxer zescilinder. Uiteraard doet TechArt daar een schepje bovenop. Het maximale vermogen is 510 pk 6.000 toeren, terwijl het maximaal beschikbare koppel 610 Nm bedraagt, dat komt al vrij bij zo’n 2.400 toeren. Let wel, deze power upgrade geld voor de exemplaren mét benzinepartikelfilter. Heb je toevallig een exemplaar zónder, dan stijgt het vermogen naar 530 pk en het koppel naar 630 Nm.

Serieus snel

Het is een beetje afhankelijk van de specifieke uitvoering die je hebt, maar de TechArt 992 Cabrio haalt de 100 km/u in iets meer dan 3 tellen en knalt door naar 314 km/u. Serieus snel dus. Om te zorgen dat het motor lekkerder klinkt, heeft TechArt een sportuitlaat ontwikkeld. Het geheel wordt in dit geval afgemaakt door een setje 20″ en 21″ gesmede velgen.

Alle onderdelen zijn per direct te bestellen.