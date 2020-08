Kia Sorento PHEV is potentieel succes in NL

De Kia Sorento PHEV heeft het in zich om behoorlijk populair te gaan worden in Nederland. Een leuke opvolger voor je huidige Mitsubishi Outlander!

De eerste generatie Kia Sorento is misschien wel de eerste dikke Koreaanse auto die je écht wilde hebben. Althans, als je hem ook zelfs moest betalen. De Kia Sorento rekende af met een paar hardnekkige vooroordelen omtrent Zuid-Koreaanse auto’s.

Koreaanse verrassing

De Sorento was relatief luxe, ruim, comfortablel zag er lekker stoer uit. De styling viel helemaal in de smaak bij de Europeanen. Omdat er nauwelijks Europese merken waren die een dergelijke auto leverden, was het een enorm succes. Ondanks dat Guus Hiddink het Zuid-Koreaanse voetbalelftal naar ongekende hoogte stuwde, was de Kia Sorento de grote Koreaanse verrassing van 2002.

Succesje?

De tweede en derde generatie Sorento waren iets minder succesvol, mede dankzij enorm hoge CO2-taksen vanuit de overheid, waardoor er van het USP (de lage prijs) weinig overbleef. Nu is er echter een Kia Sorento PHEV en die kan in Nederland weleens voor een succesje zorgen. De auto werd al eerder aangekondigd, maar dankzij corona (hoogstwaarschijnlijk) heeft het iets langer geduurd.

265 pk en 350 Nm

De Kia Sorento PHEV heeft een 1.6 liter grote T-GDI motor met 180 pk en 265 Nm. Deze wordt bijgestaan door een elektromotor van 91 pk en 304 Nm. De elektromotor wordt gevoed door een 13,8 kWh-accupakket. Het systeemvermogen is 265 pk en het gezamenlijk maximale koppel is 350 Nm. Wel humor: Kia geeft toe dat de bagageruimte kleiner is geworden dankzij dat accupakket. De zevenzitter heeft 809 liter en de vijfzitter biedt alsnog 898 liter. Dat is echt meer dan voldoende, dus. In het geval van de zevenzitter geldt de inhoud met de twee achterstoelen naar beneden geklapt.

Luxe

Het verbruik, de actieradius en de CO2-uitstoot moeten allemaal nog gehomologeerd worden. Dus over prijzen kunnen we nog niets zeggen, ook niet hoeveel kilometers je elektrisch kunt rijden. Wel is de Sorento PHEV uitermate luxe. Een 10,25 inch scherm voor het infotainment-systeem is standaard, samen met Apple Car Play, Android Auto, Bose stereo, Mood Lighting en navigatie. Optioneel is ADA (Advanced Driver Assistance Systems) leverbaar.

De nieuwe Kia Sorento PHEV staat begin 2021 bij de dealers. Prijzen zijn niet bekend, wel dat je 7 jaar (of 150.000 km) garantie krijgt, ook op het batterijpakket en de elektromotor.