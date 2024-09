BMW-rijder zet auto op weg stil met een wel heel bijzondere reden

De toewijding van deze automobilist om werk gedaan te krijgen is bewonderenswaardig.

Eerlijk, toen de wekker vanmorgen ging. Had je toen zin om op te staan en naar je werk te gaan? Ik wel natuurlijk. Ik doe niets liever dan jullie ’s ochtends op Autoblog van vers leesvoer voorzien. Inmiddels uitgegroeid tot de Edwin Evers van de redactie, al zeg ik het zelf. Maar zoveel toewijding als deze automobilist, nee daar kan ik nog van leren!

Stilstaan op toerit snelweg

De politie troef deze BMW 3 Serie Touring aan op de toerit van de snelweg A50 bij Veghel, Noord-Brabant. De auto stond stil, terwijl dit normaal gesproken de plek zou moeten zijn om het gas in te trappen zodat je kunt invoegen met 100 km/u op de snelweg.

Wat voor noodgeval was hier aan de hand? Moest er een vrouw bevallen in de auto? Was de bestuurder onwel geworden? Niets van dit alles. De BMW-rijder had de auto stilgezet om te werken. Tegenover de politie verklaarde de automobilist wat administratieve achterstanden te willen wegwerken. Op de toerit van een snelweg, as you do.

Een wel heel bijzondere verklaring om de auto op dit punt stil te zetten. Rij dan even door naar de dichtstbijzijnde rustplaats of tankstation en doe daar je ding. Deze automobilist steekt duidelijk anders in elkaar. Het type ik heb NU het idee om dit te gaan doen, dus ik ga het ook NU doen.

De politie was al blij dat de BMW-rijder in elk geval de auto stil had gezet en niet tijdens het rijden administratieve achterstanden ging wegwerken. Toch is het niet de bedoeling dat je dit op de toerit van een snelweg gaat doen. De automobilist kreeg dan ook een proces-verbaal aan zijn broek. Volgende keer toch even doorrijden naar een beter werkplek. Waarvan akte.

Fotocredit: Politie Oost-Brabant via X