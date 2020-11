Officieel: BMW rijders zijn de grootste aso's - Autoblog.nl

De resultaten zijn binnen. BMW-rijders blijken toch de grootste graftakken te zijn.

Het gerucht doet al lang de ronde dat BMW-rijders dikke vette aso’s zijn. Met hun RWD rij-ijzers krijgen ze al snel het idee dat ze de koning (m/v) van de weg zijn. En een koning (m/v) hoeft zich uiteraard niet bezig te houden met banale zaken als richting aanwijzen. Dat spreekt.

BMW-coureurs ontkennen bovenstaande natuurlijk ten stelligste. En als trotse eigenaar van een Sienarode E46 coupé neig ik het met hen eens te zijn. Echter, helaas is er nu hard bewijs dat ons Bimmerfans keihard aanwijst als de grootste wegpiraten in existentie. Althans, dat geldt volgens verzekeraar Insurify in ieder geval voor onze Amerikaanse broerders.

De verzekeraar heeft wat geanonimiseerd data onderzoek gedaan. De verzekeraar keek naar overtredingen die hun klanten aangaven in het verleden te zijn begaan bij het aanvragen van een nieuwe autoverzekering. Vervolgens koppelden ze die data aan het model auto waarin de klanten rijden. Tokkie-overtredingen heeft de verzekeraar gedefinieerd als geen voorrang verlenen, niet stoppen voor een rood licht, schoolbus, of stopbord, achteruit rijden waar dat niet mag, inhalen waar het niet mag, bumperkleven, straatracen en natuurlijk good old-fashioned hit-and-runs. De resultaten zullen je verbazen.

Met stip op één in het lijstje auto’s waarvan de rijders de meeste van dit soort overtredingen op hun kerfstok hebben, staat de BMW 4-Serie. Een krappe zes procent van de 4-Serie rijders heeft op zijn minst een van bovenstaande transgressies achter zijn naam staan. Op een knappe tweede plaats staat de BMW 7-Serie. De twee Bimmers worden gevolgd door andere asobakken als de Audi A5, Subaru WRX, Toyota Celica (al sinds 2005 uit productie maar soit), Acura TLX, Acura ILX, Hyundai Veloster, Honda Element en de Audi A4. Audi is dus ook goed vertegenwoordigd, maar BMW troeft de Beierse rivaal andermaal af.

Dus daar hebben we het. BMW rijders zijn, waren en blijven graftakken op scheve schaatsen. Interessant is overigens wel dat als het om daadwerkelijke ongelukken gaat, geen enkele BMW in de top-10 staat. Dat laten wij vooral over aan Subaru rijders. Want wij zijn dan wel graftakken, maar wel graftakken met skills. Waarvan akte.