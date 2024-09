Kijk nou, mokerdikke 435 pk Nismo Ariya voor Nederland

Zo komt ‘ie bij ons op de markt, de Nissan Nismo Ariya met 435 pk.

Na een lancering op de Japanse markt heeft Nissan besloten de Nismo Ariya naar Europa te halen. De komst van de dikste Ariya werd eerder in de zomer al bekendgemaakt, nu heeft de Japanse autofabrikant meer details paraat.

Je mag vandaag taart bij de bakker halen, want schijnbaar is het World EV Day. Voor Nissan dé dag om aan te kondigen dat de Nismo Ariya zijn opwachting maakt op Europese bodem. Je herkent het model aan zijn kenmerkende Nismo-huisstijl looks en aerodynamische aanpassingen.

Nismo Ariya naar Europa

De elektrische auto staat op 20 inch velgen van ENKEI in combinatie met Michelin Pilot Sport EV-banden. De 435 pk sterke Nismo Ariya sprint in vijf seconden van nul naar honderd kilometer per uur. Daarnaast heeft Nissan nog van die gekke sprintcijfers voor je. 2,4 seconden van 80 naar 120 km/u bijvoorbeeld. Echt informatie om indruk te maken in de kroeg. Of zo.

Met deze elektrische auto hoef jij je in elk geval geen zorgen te maken met gladde omstandigheden in de winter. De Nismo Ariya is altijd uitgerust met e-4ORCE-vierwielaandrijving. Nismo is niet van het halve werk, ze leveren altijd compleet aangepakte auto’s af. Zo is de Ariya voorzien van aangepaste veren, stabilisatoren en schokdempers. Ook is het chassis uitgebalanceerd.

De auto voelt een beetje als de vreemde eend in de bijt. Nismo echt een niche in Europa, laat staan Nederland. De EV moet het van liefhebbers gaan hebben. Misschien dat een concurrerende prijs nog wat interessants kan doen met deze Nismo.

We hebben nu ook een datum. Nissan zegt dat de Nismo Ariya in januari 2025 zijn opwachting maakt op de Europese markten. Alleen in Cyprus, Malta en Noord-Ierland zal de auto niet verkocht worden. Daar hebben wij Nederlanders geen last van. Een prijs is er nog niet. De huidige Ariya begint bij 41.990 euro.