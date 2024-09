Brandstofprijs omhoog door nieuwe CO2-belasting

Beginnen we net een beetje te wennen aan die lagere brandstofprijzen. Met dank aan een nieuwe CO2-belasting

‘Geniet’ nog even van die lagere brandstofprijzen. Voor je het weet zit de prijs weer in de lift. Is het niet een oorlog ergens of een stijgende olieprijs, is het wel weer een andere factor die bijdraagt aan een prijsstijging. In dit geval een vorm van nieuwe CO2-belasting die per 2027 moet ingaan. Nu is 2027 niet om de hoek, maar toch.

Nieuwe CO2-belasting

Het is straks zo dat brandstofleveranciers CO2-rechten moeten kopen, de maatregel is van toepassing voor de gehele EU. De bedrijven moeten gaan betalen voor de CO2 die ze uitstoten met het product. Dat gaan brandstofleveranciers natuurlijk doorberekenen aan de pomp. Consumenten merken dit aan de prijs, de verwachting is dat de brandstofprijzen met 11 tot 13 cent gaan stijgen.

Het is aan de lidstaten zelf wat ze met die opbrengsten van de belastingen doen. Dat geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te investeren in schone mobiliteit. Denk aan stimulatie van elektrische auto’s of verbeteringen aan het wegennet. De Nederlandse regering is echter van plan om het geld te gebruiken om gaten in de Rijksbegroting op te vullen. Dit stoot tegen het zere been van de ANWB, de BOVAG, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA).

De organisaties roepen op aan het kabinet om de opbrengsten uit de nieuwe CO2-belasting alsnog te gebruiken voor schone mobiliteit.

Het lijkt weer op een nieuwe trukendoos vanuit de Europese Unie om de inwoners van Europa in een elektrische auto te krijgen. Zonder overheidshulp lijkt de markt stevig in te kakken, wat je nu vooral ziet. Minus de voordeeltjes kiest men sneller voor een auto met een verbrandingsmotor. Daardoor trekken autoconcerns weer aan de bel, want die hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een transitie naar elektrisch. Zo gaat het financieel niet goed met Volkswagen en hebben meerdere autofabrikanten zoals Volvo, Bentley en Toyota hun EV-plannen bijgesteld.