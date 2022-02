BMW sloopt irritante geluiden uit i7

Rust en ruimte aan boord van de BMW i7, weg met irritante geluiden!

Nee, we hebben het niet over de prachtige (ahum) akoestische toevoegingen van Hans Zimmer dat rijgeluid moet voorstellen. Dat blijft gewoon aan boord in de nieuwste BMW i-producten, al is dat gelukkig gewoon uit te stellen. In dit opzicht gaat het over hele andere geluiden. Rijwind, afrolgeluid, piepjes, kraakjes. BMW doet er alles aan om zoveel mogelijk rust te creëren aan boord van de nieuwe i7.

In een speciaal laboratoria en op testbanken werkt het Duitse automerk aan de geluidsisolatie van het elektrische model. Sommige geluiden, zoals de wind op hoge snelheid, zijn niet honderd procent te filteren. Maar BMW doet er naar eigen zeggen alles aan de boel zo stil mogelijk te maken. Een compleet stille cabine is ook weer niet de bedoeling. Je moet nog altijd bijvoorbeeld hulpdiensten met zwaailicht of sirene aan horen kunnen komen met de ramen dicht. Rolls-Royce is heer en meester in dit principe en niet geheel toevallig onderdeel van de BMW Groep. Wellicht dat de Duitsers kunnen afkijken hoe die Britten dat voor elkaar boksen in Goodwood.

Aan boord van een elektrische auto vallen je nu eenmaal andere dingen op. Door het wegvallen van de verbrandingsmotor hoor je andere geluidjes meer die normaal gesproken wat vaker op de achtergrond zaten. Met deze test elimineert BMW niet alleen ongewenste geluiden, maar proberen ze ook zoveel mogelijk vibraties te filteren tijdens het rijden. Het is afwachten of de BMW i7 straks in de praktijk zo stil is als een bibliotheek. De leuke bibliotheek juffrouw moet je er zelf bij verzinnen.