Iemand nog een stukje Toyota Supra nodig?

De recent gecrashte Toyota Supra is nu te koop in onderdelen.

Ongeveer een maand geleden raakte een Toyota Supra en een boom betrokken bij een noodlottig eenzijdig ongeval. De bestuurder parkeerde de sportwagen tegen het stuk flora. Helaas bleef het niet alleen bij schade voor de auto. Ook de inzittende heeft er onbekende verwondingen aan over gehouden.

Toyota Supra onderdelen

De auto is total loss. Maar zelfs van een zwaar beschadigde Toyota Supra zijn nog onderdelen te gebruiken. De motor is helemaal klaar. Door de frontale impact met een boom is daar weinig bruikbaars van over. Maar de zij- en achterkant van de auto bevat nog genoeg spullen om te gebruiken. De aanbieder, Japato Parts, verkoopt de Toyota Supra exclusief in onderdelen. Het is niet mogelijk de auto als geheel te kopen, mocht je daar interesse in hebben. Er is daarom ook geen concrete vraagprijs bekend. Per onderdeel zal er een individuele prijs naar voren komen.

Wanneer alle bruikbare onderdelen zijn verkocht van de Toyota Supra zal het wrak naar de sloop gaan. De tellerstand stond op slechts 4.835 kilometer. Deze Supra uit 2019 was wat dat betreft nog maar net ingereden. Bovendien is een Supra vrij exclusief op Nederlandse bodem. Dat maakt het alleen nog maar meer jammer dat deze is afgeschreven.