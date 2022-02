Nieuwe Ford Ranger Raptor is hier!

Ook op basis van de nieuwe generatie Ford Ranger komt Ford met een Raptor-uitmonstering. En die is meer bad ass dan ooit!

Tweede generatie Ranger Raptor

Aanschouw de tweede generatie Ford Ranger Raptor. “De nieuwe Raptor is beduidend sneller dan eerdere versies en zit vol nieuwe snufjes. Het is de stoerste Ranger die we ooit hebben ontwikkeld”, vertelt Dave Burn, Ford Performance chief programme engineer van de Raptor.

Dat belooft wat! Maar komt deze Ranger Raptor wel naar Europa? Jazeker! De nieuwe Raptor is de eerste variant van de nieuwste generatie van het Ranger-gamma die in Europa wordt geïntroduceerd. Kijk, daar worden we vrolijk van!

Raptor-verleden

Voordat we in de materie duiken, eerst nog even een korte opfrisbeurt. Wist je bijvoorbeeld dat de oorsprong van de naam Raptor in Noord-Amerika ligt? Ford gebruikt de naam voor zijn high-performance pick-ups en SUV’s. De eerste was de F-150 SVT Raptor uit 2010, die was ontwikkeld voor off-roadrijden op hoge snelheid.

De door Ford Performance ontwikkelde Ranger Raptor bracht het Raptor-logo in 2018 ook naar andere markten over de hele wereld, onder meer naar nieuwe fans van hardcore terreinpick-ups in Europa. Onlangs kondigde Ford Performance in Noord-Amerika ook de Bronco Raptor aan. Het label ‘Raptor’ is daarmee nog altijd springlevend. Best bijzonder in deze ‘elektrificatietijden’.

V6-benzinemotor met twee turbo’s!

Volgens Dave Burn – die net al even aan het woord kwam – is de nieuwe Ranger Raptor een serieus leuke pick-up om in te rijden. “Hij zal de fans omver blazen met z’n prestaties”, aldus Burn. Wat heeft deze Ford dan onder de motorkap? Wat te denken van een nieuwe 3,0-liter EcoBoost twinturbo V6 benzinemotor? Het blok produceert 288 pk en een koppel van 491 Nm.

Komt er ook een diesel?

Nu is die benzineversie natuurlijk totaal niet interessant voor de Nederlandse markt, waar een Ranger vooral op grijs kenteken wordt geregistreerd. Weet dat Ford in 2023 ook een dieselversie introduceert. De 2,0-liter twin-turbo dieselmotor die in het huidige model Ranger Raptor wordt aangeboden verschijnt vanaf 2023 in de nieuwe Ranger Raptor. In de huidige Raptor is deze dieselmotor goed voor 213 pk en 500 Nm aan koppel. Specificaties voor de Nederlandse markt maakt de importeur in de aanloop van de introductie bekend.

Ranger Raptor heeft Ford GT-technologie

Terug naar de EcoBoost V6 met dubbele turbo. Want met het blok is wat bijzonders aan de hand. De V6 is opgebouwd rond een grafiet-ijzeren cilinderblok en is ongeveer 75 procent sterker en tot 75 procent stijver dan het ijzer dat wordt gebruikt in traditionele gietstukken. Ford Performance heeft gebruik gemaakt van een uit de racerij afkomstig systeem dat vertraging elimineert (anti-lag), een vergelijkbaar systeem dat voor het eerst te zien was op de Ford GT en Focus ST.

Het nieuwe anti-lag-systeem houdt de turbocompressoren draaiende tot wel drie seconden nadat de bestuurder gas loslaat. Daardoor verloopt de acceleratie uit bochten sneller als de bestuurder het gaspedaal weer intrapt. Daarbij zorgt het ook voor een optimale verbranding. Schakelen gebeurt overigens met een tientrapsautomaat.

Elektronisch geregeld actief uitlaatsysteem

Ook tof: de nieuwe Ford Ranger Raptor heeft ook een elektronisch geregeld actief uitlaatsysteem met vijer modi. Bestuurders kunnen het motorgeluid van hun voorkeur kiezen via een knop op het stuurwiel of door een rijmodus te selecteren die keuze biedt uit de volgende opties:

Quiet – zorgt voor een stille start, zodat de buurtjes niet wakker worden in de vroege ochtend.

– zorgt voor een stille start, zodat de buurtjes niet wakker worden in de vroege ochtend. Normal – deze optie is bedoeld voor dagelijks gebruik. Prima geluid, maar niet al te veel herrie. Dit geluidsprofiel is standaard in de rijmodi Normal, Slippery, Mud/Ruts en Rock Crawl

– deze optie is bedoeld voor dagelijks gebruik. Prima geluid, maar niet al te veel herrie. Dit geluidsprofiel is standaard in de rijmodi Normal, Slippery, Mud/Ruts en Rock Crawl Sport – zorgt voor een luider en dynamisch geluid

– zorgt voor een luider en dynamisch geluid Baja – in deze stand laat de Ranger Raptor flink van zich horen. Je rijdt bij wijze van spreken rond met een uitlaatsysteem zonder demper. Deze stand is uitsluitend bedoeld voor off-roadgebruik.

Raptor-specifieke verstevigingen

Het chassis van de nieuwe generatie Ranger Raptor is op diverse punten aangepast. Zo heeft het chassis Raptor-specifieke bevestigingen en verstevigingen voor elementen zoals de C-stijl, laadbak en reservewiel, evenals frames voor de stootbumper, schokdempertoren en achterschokbrekerbeugel.

De wielophanging is opnieuw ontworpen. De bovenste en onderste wieldraagarmen zijn gemaakt van aluminium. Ook heeft deze pick-up langere veerwegen voor zowel de voor- als de achterwielophanging. Voor de achterwielophanging is gekozen voor een Watt-link stangenstelsel.

FOX Live Valve-schokdempers

De nieuwe FOX Live Valve-schokdempers maken het feest compleet. Deze nieuwe schokdempers met inwendig overdrukventiel zijn de grootste die ooit in een Ranger Raptor zijn toegepast. Ze zijn gevuld met een mengsel van olie en Teflon waardoor de inwendige frictie ongeveer de helft minder is dan van die in het uitgaande model.

Beschermingsmaatregelen

De Ranger Raptor heeft een beschermplaat onder de voorzijde die bijna twee keer zo groot is als die onder de standaarduitvoering van de nieuwe Ranger. Deze beschermplaat is vervaardigd van 2,3 mm dik staal. Er zijn ook beschermplaten onder de motor en tussenbak geplaatst, zodat zaken als de radiator, stuurinrichting, de voorste dwarse draagbalk, het carter en het voordifferentieel worden beschermd.

Permanente vierwielaandrijving

Ford rust de nieuwe Ranger Raptor uit met permanente vierwielaandrijving met een geheel nieuw, elektronisch geregelde tweetraps-tussenbak. Deze werkt in combinatie met zowel voor als achter een sperdifferentieel. Er is keuze uit in totaal zeven rijmodi. In elke rijmodus wordt een aantal elementen aangepast: van de motor en transmissie tot aan de gevoeligheid en instellingen van de ABS, tractie- en stabiliteitscontrole, de bediening van de uitlaatkleppen en de reacties op de besturing en het gaspedaal. Daarbij verandert ook de weergave van de meters en de voertuiginformatie in het dashboard, net als de kleuren in het dashboard en op het centrale touchscreen met de gekozen rijmodus.

Rijmodi in een overzicht

Verharde weg

Normal – gericht op comfort en een laag brandstofverbruik

– gericht op comfort en een laag brandstofverbruik Sport – alertere reacties voor sportief rijgedrag op verharde weg

– alertere reacties voor sportief rijgedrag op verharde weg Slippery – voor meer vertrouwen op gladde en oneven oppervlakte

Off-road

Rock crawl – voor optimale controle op extreem slechte, ruwe ondergrond op lage snelheid

– voor optimale controle op extreem slechte, ruwe ondergrond op lage snelheid Sand – optimaliseert het schakelen en de vermogensafgifte in zand en diepe sneeuw

– optimaliseert het schakelen en de vermogensafgifte in zand en diepe sneeuw Mud/Ruts – voor maximale grip bij het wegrijden vanuit stilstand en om te blijven rollen

– voor maximale grip bij het wegrijden vanuit stilstand en om te blijven rollen Baja – zet alle systemen maximaal op scherp voor de beste prestaties op hoge snelheid in het terrein

Trail Control

De nieuwe Ranger Raptor heeft ook Trail Control. Dit is een soort cruisecontrol voor in het terrein. De bestuurder kan eenvoudig een snelheid tot 32 km/u instellen, waarna de auto het versnellen en vertragen zelf regelt terwijl de bestuurder zich kan concentreren op het sturen in moeilijk terrein.

Design Ford Ranger Raptor

En tot slot nog even het design. De nieuwe Ranger Raptor ziet er lekker bad ass uit. Hij heeft verbrede wielkasten, 17-inch velgen, treeplanken van gegoten aluminium en een in Precision Grey uitgevoerde achterbumper met geïntegreerde opstap. In het interieur bespeuren we sportstoelen, een B&O-audiosysteem, Code Orange-kleuraccenenten, sfeerverlichting met oranje gloed, een verwarmbaar en met leder bekleed sportstuur, schakelpeddels van gegoten magnesium en een volledig digitaal 12,4-inch cluster en een centraal geplaatst 12,1-inch touchscreen met een Sync 4A-infotainmentsysteem en draadloze Apple Carplay en Android Auto.