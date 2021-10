BMW stopt met het leveren van de M3 en M4

Problemen met de S58-motor: BMW is gedwongen te stoppen met het leveren van de M3 en M4 totdat deze problemen opgelost zijn.

Dat een fabrikant even moet stoppen met auto’s produceren gebeurt recent wel vaker. Uitlopers van de coronapandemie hebben leveranciers nogal in hun greep op het gebied van chips. BMW heeft nu naar verluidt ook last van problemen met leveranciers met als resultaat dat BMW de M3 en M4 even niet kan leveren.

BMW M3 en M4 niet kunnen leveren

Deze claim komt vanuit AMS en daar gaat het over problemen met de lagerschalen. Iets wat BMW M-producten al vaker teistert. De problemen zijn ontdekt bij de kwaliteitscontrole en bij meerdere exemplaren kwamen problemen aan het licht bij de aangeleverde lagerschalen. M zorgt er uiteraard voor dat de S58B30T0 in elkaar gezet wordt, maar de onderdelen komen vanuit leveranciers. Er gaat dus eerst even grondig gecontroleerd worden hoe het zit en tot die tijd stopt de fabricage en daarmee de levering van de BMW M3 en M4.

Geen recall

Volgens een BMW-woordvoerder aan AMS gaat het om 35 auto’s die met het probleem te maken hebben en wordt eerst de schade ingeperkt voordat de boel weer verder kan gaan. Wel zegt BMW dat er bij eerdere kwaliteitscontroles geen dergelijke problemen aan het licht kwamen en reeds geleverde M3 en M4’en hoeven niet teruggeroepen te worden. Het is dus vooral even vervelend voor de mensen die hun BMW M3 en M4 nog niet geleverd hebben gekregen.

Autoblog heeft nog geen reactie van BMW op de vraag in hoeverre zij nu de BMW M3 en M4 in Nederland kunnen leveren en om hoe veel bestellingen het hier gaat.