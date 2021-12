Zacoe BMW M3 en M4 omarmen alle lelijkheid

Je kunt er ook gewoon trots op zijn dat je auto bijzonder is, nietwaar. De Zacoe BMW M3 en M4 doen er gewoon een schepje bovenop.

De BMW-grille op de M3 en 4 Serie blijft de meningen verdelen. Kijk, in principe zijn de auto’s goed genoeg om hoe dan ook te kopen. Een auto is meer dan een grille. In het beste geval kun je gaan voor een donkere kleur, zodat het minder opvalt. Impreza-eigenaren begrijpen wat we bedoelen.

Er zijn nu zelfs tuners die een modificatie aanbieden waardoor de opmerkelijke grille minder een stuk kleiner is. Het resultaat werd opmerkelijk genoeg niet door iedereen mooier gevonden. In de tussentijd went zo’n opmerkelijke designfeature ook. Zo zijn we ook gewend aan de Single-Frame grille (Audi) en de Spindle-grille (Lexus).

Zacoe BMW M3 en M4

Dus wat je ook kunt doen is de nieuwe feature juist omarmen. Dat is een beetje wat er gebeurd is met de Zacoe BMW M3 en M4. Deze auto’s zijn niet bedoeld voor verlegen mensen. Voor wie Zacoe niet kent, dat is een specialist op het gebied van koolstofvezel bodykits. Zo hebben ze geweldige kits voor auto’s als de Lamborghini Huracán en Porsche Taycan, bijvoorbeeld.











In plaats van de grille te maskeren, hebben ze het juist onderstreept. Letterlijk, want er is een flinke splitter onder de grille. Gek genoeg ‘helpt’ dat wel. De grille is nu niet meer het laagste punt (niet te verwarren met dieptepunt) van de neus.

Spoiler

Het gaat gek genoeg mis met de rest van de bodykit. De sideskirts zijn namelijk veel te breed staan te ver van de carroserie af. Ook de skirt bij de achterbumper is wel erg groot. De AC Schnitzer-esque spoiler doet er nog een taartschep bovenop. Ten slotte zijn er nog een setje gigantische wielen.











Waarom doen tuners dit? Simpel: er is een markt voor. Subtiele tuning verkoopt erg lastig. Net als vegetarische gerechten bij een steakhouse: de doelgroep komt simpelweg niet over de vloer. Dit soort carbon kits zijn heel erg prijzig, dus dan is het wel lekker dat je een beetje opvalt in je nieuwe Zacoe BMW M3 en M4, toch?

De nieuwe bodykit voor de Zacoe BMW M3 en M4 kun je nu bij Zacoe bestellen.