Gestolen Mercedes terug, wordt fabrieksnieuw

Na vijf jaar is er eindelijk een gestolen Mercedes teruggevonden. Goed nieuws, de auto wordt fabrieksnieuw gemaakt!

Het is het ergste wat je kan overkomen als petrolhead. Nou ja, eigenlijk als persoon in het algemeen. Het gaat natuurlijk over autodiefstal. Het is een van de meest laffe daden die je kan verrichten. Ten eerste omdat sujetten het lef hebben om aan jouw spullen te komen.

Een andere reden is ook dat het je als gedupeerde er veel meer mee verliest, dan dat de dief ermee wint. Een splinternieuwe gestolen auto is nauwelijks wat waard in vergelijking met de eerlijke aanschafwaarde. Ook op Autoblog komen er geregeld berichten voorbij over Autoblog-lezers waarvan de auto is gestolen.

Gestolen Mercedes

In sommige gevallen vindt men de auto terug. Dat overkwam ook vervoersondermer Chris Breemer. Hij moest in 2016 onaangekondigd gedwongen afscheid nemen van zijn Mercedes-Benz S-Klasse. De auto werd verhuurd, maar helaas niet teruggebracht. Dat is volgens de verzekeraar namelijk verduistering en krijg je dus niets uitgekeerd. Chris probeerde van alles om zijn gestolen Mercedes terug te vinden, maar niets werkte helaas.

Het was juist de Mercedes die weer contact zocht. Wat lief! Mercedes-Benz meldde namelijk dat er iets mis was met de auto. Het volgsysteem was ook ineens weer actief. Wat bleek: de gestolen Mercedes stond inmiddels in Ghana!

John van den Heuvel

Met behulp van misdaadjournalist John van den Heuvel spande Chris een rechtszaak aan, om de gestolen Mercedes vanuit Ghana weer terug naar Nederland te halen. De auto kwam in een container terug naar Rotterdam.

De Mercedes doet het helaas nog niet en ziet er ook niet al te best meer uit. De auto gaat naar de garage voor reparatie en de heren van Stipt gaan de auto weer helemaal fabrieksnieuw maken. Eindigt het toch nog goed!

Via: Omroep Brabant.