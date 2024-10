BMW verkoopt minder auto’s, maar méér EV’s

BMW had een lastig kwartaal, maar verkocht toch flink meer EV’s.

Er klinken allerlei negatieve geluiden over de verkoop van EV’s, maar bij BMW hebben ze daar weinig last van. Sterker nog: alleen bij de elektrische BMW’s was er een dikke plus te zien, de rest ging allemaal een stuk minder.

BMW maakt vandaag de verkoopcijfers van de het derde kwartaal bekend en die zijn niet om over naar huis te schrijven. De BMW Group leverde 13% minder auto’s af dan vorig jaar. Met name Rolls-Royce en MINI deden het slecht, met een daling van respectievelijk 16,2% en 25,2%. De verkopen van BMW zelf zaten echter ook met 11,4% in de min.

Dit is voor een deel te wijten aan de problemen met het Integrated Braking System (IBS). Daardoor kon BMW sommige modellen tijdelijk niet meer leveren. Daarnaast gingen de verkopen in China en de rest van Azië niet zo lekker.

Temidden van alle malheur verkocht BMW wél meer elektrische auto’s. De verkoop daarvan steeg in het afgelopen kwartaal 10,1% ten opzichte van vorig jaar. Over het hele jaar zijn er 19,1% meer elektrische auto’s afgeleverd. Vooral de i4 en de iX1 gingen lekker.

Je denk misschien: leuk, die percentages, maar om wat voor aantallen gaat het nu echt? Dat zullen we ook nog even melden. De BMW Group verkocht in de eerste drie kwartaal 294.054 EV’s op een totaal van 1.754.158 auto’s (inclusief Rolls en MINI dus). EV’s vormen dus nog wel een duidelijke minderheid.