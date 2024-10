Opgepast: autonome auto’s gaan Limburg onveilig maken

Limburg moet een proeftuin worden voor zelfrijdende auto’s.

Wat voor systemen je ook hebt op je auto, echt autonoom rijden is nog niet toegestaan. In Duitsland zijn er al wel trajecten waar je autonoom mag rijden op niveau 3, wat betekent dat je daadwerkelijk niet meer hoeft op te letten. In Nederland zijn we echter nog niet zo ver.

Het is wél toegestaan om te testen met autonome auto’s op de openbare weg, sinds 2019 zelfs zonder bestuurder. Het is nu de bedoeling dat Limburg een proeftuin wordt voor autonome auto’s. Het gaat om een “grensoverschrijdend” project waar Duitsland en België bij betrokken zijn. En Limburg wil hier dus ook graag aan meedoen.

Limburg deed al eerder mee aan een soortgelijk project, maar van daadwerkelijke tests op Nederlandse bodem is het niet gekomen. Corona gooide toen roet in het eten. Maar nu wil Limburg dus alsnog autonome auto’s verwelkomen. Om wat voor auto’s het gaat is niet duidelijk, maar waarschijnlijk om voertuigen die daadwerkelijk volledig autonoom van A naar B rijden.

Voor het project is anderhalf miljoen aan Europese subsidie aangevraagd. Een deel van de wegen in Limburg moet geschikt gemaakt worden voor de autonome auto’s (eigenlijk de omgekeerde wereld, maar het is nog een proef). Nog niet alles is in kannen en kruiken, maar zoals het er nu voor staat lijkt het project door te gaan.

Via: De Limburger